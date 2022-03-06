Adana'da kamyonette 17 bin 450 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika
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Adana'da kamyonette 17 bin 450 paket kaçak sigara ele geçirildi

06.03.2022 09:41
Adana'da kamyonette 17 bin 450 paket kaçak sigara ele geçirildi

Adana'da kamyonette 17 bin 450 paket kaçak sigara ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da kamyonette 17 bin 450 paket kaçak sigara ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün taşıdığından şüphelendiği bir kamyoneti takibe aldı.

Ekipler, aracı merkez Sarıçam ilçesindeki uygulama noktasında durdurup, dedektör köpeğiyle arama yaptı.

Köpeğin, aracın kasasına tepki vermesi üzerine yapılan incelemede, boş meyve-sebze kasaları arasına gizlenmiş 17 bin 450 paket kaçak sigara bulundu.

Ekip, araçtaki M.N.A. ve C.A'yı gözaltına aldı.

Adana'da kamyonette 17 bin 450 paket kaçak sigara ele geçirildi
Adana'da kamyonette 17 bin 450 paket kaçak sigara ele geçirildi

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Adana Emniyet Müdürlüğü, Kaçak Sigara, Kaçakçılık, Adana, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da kamyonette 17 bin 450 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da kamyonette 17 bin 450 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika
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