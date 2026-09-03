Meyve suyu ve nektarlarda yeni dönem: Artık raflarda - Son Dakika
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Meyve suyu ve nektarlarda yeni dönem: Artık raflarda

Meyve suyu ve nektarlarda yeni dönem: Artık raflarda
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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın hazırladığı yeni tebliğ taslağıyla meyve suyu ve nektarların üretiminde önemli değişikliklere gidilecek. Taslağa göre meyve sularında tatlandırıcı kullanımına son verilirken, bazı nektarlarda tatlandırıcıya izin verilecek. Doğal şekeri yüzde 30 azaltılan ürünlerin de satışına olanak sağlanacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı, meyve suyu ve nektarların üretiminden tüketiciye sunumuna kadar geçerli olacak kuralları yeniden belirlemek amacıyla bir tebliğ taslağı hazırladı.

Sektör paydaşlarının görüşüne açılan düzenlemenin hayata geçmesi halinde ürünlerin içeriklerine ilişkin mevcut uygulamalarda önemli değişiklikler yapılacak.

Meyve suyu ve nektarlarda yeni dönem: Artık raflarda

MEYVE SULARINDA TATLANDIRICI DÖNEMİ SONA ERECEK

Taslağın yürürlüğe girmesi halinde konsantre, püre veya toz şeklindeki meyve suyu ürünlerinde tatlandırıcı kullanımına izin verilmeyecek. Böylece meyve suyu kategorisindeki ürünlerde tatlandırıcı kullanımı tamamen kaldırılmış olacak.

NEKTARLARDA TATLANDIRICIYA ŞARTLI İZİN

Meyve nektarlarında ise farklı bir uygulama öngörülüyor. İlave şeker bulunmayan nektarlarda şeker yerine tamamen tatlandırıcı kullanılmasının önü açılacak.

Düşük enerjili olarak tanımlanan nektarlarda ise şekerin belirli bir bölümünün tatlandırıcılarla değiştirilmesine izin verilecek.

Meyve suyu ve nektarlarda yeni dönem: Artık raflarda

DOĞAL ŞEKERİ AZALTILAN ÜRÜNLER SATILABİLECEK

Taslakta dikkat çeken bir diğer değişiklik ise meyvenin doğal olarak içerdiği şekerin azaltılmasına ilişkin. AB mevzuatına uyum kapsamında özel işlemlerden geçirilerek doğal şeker içeriği en az yüzde 30 düşürülen meyve suyu ürünlerinin üretilebilmesi ve piyasaya sunulabilmesi planlanıyor.

Düzenlemenin nihai hali, sektör temsilcilerinden gelecek görüş ve önerilerin değerlendirilmesinin ardından netleşecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Alışveriş, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Tarım ve Orman Bakanlığı Meyve suyu ve nektarlarda yeni dönem: Artık raflarda - Son Dakika

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