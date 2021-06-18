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Mezar kazarken kamera kayıttaydı! Ceset yiyen ayı, tekrar ortaya çıktı - Son Dakika

Mezar kazarken kamera kayıttaydı! Ceset yiyen ayı, tekrar ortaya çıktı

18.06.2021 14:01

Daha önceki senelerde yeni gömülen cesetleri mezardan çıkartarak yiyen ve köylülerin kabusu haline gelen ayının, Kastamonu'da tekrar ortaya çıktığı öğrenildi. 21 gün önce hayatını kaybeden bir kadının mezarını eşeleyerek açmaya çalışan ayı, bir evin güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

Yaz mevsiminin gelmesi ve meyvelerin olgunlaşması ile birlikte ormanlık alanda aç kalan ayılar yerleşim yerlerine kadar inmeye başladı. Yıllar önce aç kalarak indikleri şehir merkezinde yeni defnedilen mezarlardaki cesetlere dadanan ayılar, Kastamonu'nun İnebolu ilçesine bağlı Güde köyüne yeniden köy sakinlerinin korkulu rüyası haline geldi.

3 HAFTA ÖNCE ÖLEN KADININ MEZARINI KAZMAYA ÇALIŞTI

Ormanlık alanda aç kalan ayı, Güde köyüne kadar indi. Ayı, 3 gün boyunca aynı noktada gezinmeye başladı. İlk zamanlarda meyve ağaçlarına musallat olan ve meyve ağaçlarına büyük zarar veren ayı, daha sonra koku duyusunu da kullanarak köy mezarlığına yöneldi. Aç kalan ayı, geçirdiği rahatsızlık sonucu 21 gün önce hayatını kaybeden 83 yaşındaki bir kadının yeni kapatılmış mezarını pençeleri vasıtasıyla eşelemeye başladı.

KÖPEKLERİN SESİNİ DUYUNCA KAÇARAK GÖZDEN KAYBOLDU

Mezarı büyük oranda açan ayının çıkardığı sese bir süre sonra köyde bulunan çoban köpekleri tepki vermeye başladı. Köpeklerin toplu halde havlamalarına bazı köy sakinlerinin de tepki vermesi sonucunda ayı, cesedi mezardan çıkaramadan ormanlık alana kaçarak gözden kayboldu. Sabah saatlerinde köyde oluşan keskin koku sonrasında köy sakinleri tarafından yapılan araştırmada evlerin hemen yakınında bulunan mezarın büyük oranda açıldığı ve keskin kokunun da çürümeye başlayan cesetten geldiği fark edildi. Ayının açtığı mezar, köy sakinleri tarafından yeniden kapatılarak üzerine ayının tekrardan mezarı açmasını engellemek amacıyla dallar ve dikenli teller örtüldü. Köyde sürekli ellerinde sopalarla dolaşan ve özellikle akşamları evlerinden dahi çıkamayan köy sakinleri, can güvenliklerinin olmadığını belirterek yetkililere önlem almaları çağrısında bulundu.

Ceset yiyen ayı, yeniden ortaya çıktı! Mezar kazarken kamera kayıttaydı

"KÖYÜMÜZDE ARA SIRA AYI GÖRÜLÜYOR"

1 ay önce İstanbul'da bir teyzenin vefat ettiğini belirten Kıymet Arat, "Onun cenazesini buraya getirdiler. 3 gün önce bir koku duyuyor komşu. Gidip bakıyor mezarın tahtalarının göründüğünü görüyor. Sonra mezarın açıldığını anlıyor. Ayı mı derken bir komşusu da 'benimde kirazlarımı yedi, bu ayı' diyorlar. Gece dışarı çıkmıyoruz. Geçtiğimiz yıl da yukarı mahalleye ayı geldi. Hoca caminin önünde görüyor. Arada sırada ayı görülüyor. Bal kovanlarını götürüyor. Geçen sene komşunun götürdü. Şu ana kadar bir tehlike görmedik ama bu görmeyeceğiz anlamına da gelmez. Köy halkı olarak önlem alınmasını isteriz" dedi.

"MEZARDAN KOKU GELDİ, BAKMAYA GİDİNCE AÇILDIĞINI GÖRDÜM"

Vefat eden kadının yengesi olduğunu söyleyen Hatice Tekin, "Vefat eden benim yengem oluyor. Elimde sopa vardı, yolda yürürken mezarlıktan koku geldi. Bu mezar çabuk koktu dedim bende. Bir gelip mezara baktım ki üzeri açık ama çukur şeklinde açılmıştı. Tahtalarına kadar mezar açılmıştı. Köpekler akşamüzeri çok fazla havlamıştı. Mezarda koku vardı. Elimle mezarın üzerini kapattım. Toprakları da tekrar mezarın üzerine attım. Sonra çalı bulup üzerine çalıyı koydum. Daha önce böyle bir şey olmadı." diye konuştu.

Ceset yiyen ayı, yeniden ortaya çıktı! Mezar kazarken kamera kayıttaydı

"BUGÜN ÖLÜYE ZARAR VEREN YARIN CANLIYA DA ZARAR VERECEK"

Bu tür hadiseler ile daha öncede karşılaştıklarını belirten Hüseyin Gökdemir de "Mezarları açmasın diye mezarı kapatırken üzerlerine teller koyuyorlar ayı açmasın diye. Birkaç gün önce kiraz ağaçlarına da zarar vermişler. Biz, burada akşam namazından sonra dışarı çıkamıyoruz. Burada ayı fazla var, gün geçtikçe daha da çoğalıyor. Burada tedirginiz. Bunlara bir önlem alınması lazım ya da bu hayvanların yerlerinde beslenmesi lazım şehre inmemesi için. Hayvan aç kalınca köylere iniyor. Kiraz yiyorlar, sebze meyce yiyorlar. Bugün ölüye zarar veren yarın canlıya da zarar verecek. Bu daha vahim. Burada çocuklarımız var. Kaçamazlar. Hayvan ise aç, ne yaptığını bilmez" şeklinde konuştu.

Gökdemir, şöyle konuştu: "Buraya cenaze defin edilmiş. Mezarın sahibi, mezarlıktan geçerken bir koku olduğunu duymuş. Mezarın içerisine konulan tahta var, bu tahta aşağısına kadar kazılmış. Köpekler havlayınca ayı gitmiş buradan. Bu mezar köy içinde değil de daha sığ görülmeyen bir yerde olsaydı ayı cesedi götürecekti buradan"

"AKŞAM NAMAZINDAN SONRA DIŞARI ÇIKMIYORUZ"

Mezara 21 gün önce vefat eden bir kadını gömdüklerini anlatan Güde Köyü Muhtarı İbrahim Sezer ise "Bu mezara ayı gelmiş ve açmaya çalışmış. Hatta mezarı açmış, tahtalarına kadar da eşelemiş. Sonra ayı kaçmış, bir şeyden ürkmüş ama neden ürktüğünü tam olarak bilemiyoruz. Bizde buraya gelip mezarın üzerini tekrar kapattık. Açtığı yer belli. Akşam namazından sonra köyümüzde dışarı çıkmıyoruz. Kiraz bu yıl bol, bu yüzden kirazlara devamlı ayı geliyor. Burada bir köylümüzün kirazına gelmiş, havaya ateş açmasına rağmen kirazdan yine de inmemiş. Yarın bir gün ayı çocuklarımıza da zarar verebilir. Tedbirin alınmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

GÜVENLİK KAMERASINA YAKALANDI

Öte yandan mezar açan ayının mezarlık alanına gidiş görüntüsü ise bir evin güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görüntülerde köye inen ayının, köpek seslerini duyarak kaçtığı görünüyor.

Mezar kazarken kamera kayıttaydı! Ceset yiyen ayı, tekrar ortaya çıktı

Kastamonu, Vefat, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Mezar kazarken kamera kayıttaydı! Ceset yiyen ayı, tekrar ortaya çıktı - Son Dakika


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