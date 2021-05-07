Mezarlıkta kazı kavgası: 20 işçi birbirine girdi - Son Dakika

Mezarlıkta kazı kavgası: 20 işçi birbirine girdi

07.05.2021 11:19

İstanbul Başakşehir Kayabaşı Mahallesi'nde bulunan mezarlıkta, mezar taşı yapan işçiler önce bir süre tartıştılar. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle, 20 işçi birbirine girdi. Tekme ve yumruklarla devam eden kavga, polislerin müdahalesi sonucu son buldu.

Başakşehir ilçesindeki Kayabaşı Mahallesi'nde bulunan mezarlıkta, mezarlık taşı yapan işçiler arasında meydana gelen kavga, saniye saniye kameralara takıldı.

Mezarlık taşı yapan işçilerin önce sözlü tartışmaya başladıkları daha sonra ise kavgaya tutuştukları öğrenildi.

İŞÇİLER AYRILMAYINCA POLİS GELDİ

Mezarlığın ortasında kavga eden işçiler, uzun süre ayrılmayınca bölgeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, 20 kişilik işçi grubu yatıştırdı.

İşçilerin kavgaya karıştıkları anlar, bölgede bulunan vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. İşçilerin, polis tarafından alınan bilgilerinin ardından evlerine gönderildikleri belirtildi.

Mezarlıkta kazı sırasında kavga: Kazmayı küreği de alıp birbirlerine girdiler
Mezarlıkta kazı kavgası: 20 işçi birbirine girdi

Başakşehir, Polis, kavga, işçi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Mezarlıkta kazı kavgası: 20 işçi birbirine girdi - Son Dakika


YORUMLAR (4)
  • BİR GARİP ŞARKIŞLALI: ÖLÜYE BİLE SAYGININ KALMADIĞI BİR DÖNEMDEN GEÇİYORUZ. MAL MÜLK PARA HIRS KALP KIRMAK BUNLAR BOŞ. BUNU EN İYİ ANLAMASI GEREKEN KİŞİLERDENSİNİZ ASLINDA YAPTIĞINIZ MESLEKTEN ÖTÜRÜ... Cevap Yaz 6 0 Yayından Kaldır
  • kenan al: polis olmasa bu kudurukları kim tıparlayacaj. en ufak şwyde ailah bıcak kavga.. Allah polisi eksik wtmesin korusun Cevap Yaz 12 1 Yayından Kaldır
Tüm yorumlar için tıklayınız

Son Dakika

Dağda kurbanlık dana avı başladı! Tanesi 10 ile 20 bin lira arasında satışa çıkıyor Dağda kurbanlık dana avı başladı! Tanesi 10 ile 20 bin lira arasında satışa çıkıyor Efsane aktör Ivan Krasko, kendisinden 48 yaş küçük sevgilisiyle 5.kez nikah masasına oturacak! Efsane aktör Ivan Krasko, kendisinden 48 yaş küçük sevgilisiyle 5.kez nikah masasına oturacak! Sedat Peker'e, Tolga Ağar cephesinden cevap geldi: İftiraları reddediyorum, hukuki işlemler başlatacağım Sedat Peker'e, Tolga Ağar cephesinden cevap geldi: İftiraları reddediyorum, hukuki işlemler başlatacağım Marketlerde 'Tedbirli yeni dönem' başladı! Hangi ürünler yasak, hangi ürünler serbest? Marketlerde 'Tedbirli yeni dönem' başladı! Hangi ürünler yasak, hangi ürünler serbest? Oyuncu Gerard Butler ve sevgilisinin diş romantizmi! Önce temizledi, sonra öpmeye doyamadı Oyuncu Gerard Butler ve sevgilisinin diş romantizmi! Önce temizledi, sonra öpmeye doyamadı İçme suyu şebekesine zirai ilaç karışınca çeşmeler sarı aktı; 2 kişi hastanelik oldu İçme suyu şebekesine zirai ilaç karışınca çeşmeler sarı aktı; 2 kişi hastanelik oldu Prof. Dr. İsmail Cinel: 2. doz aşı olanlar, yoğun bakımlara daha az düşüyor Prof. Dr. İsmail Cinel: 2. doz aşı olanlar, yoğun bakımlara daha az düşüyor Pınar Altuğ'dan takipçisine jet 'Yemek' yanıtı: O yemeği bulamayanlar Instagram'a da giremiyordur Pınar Altuğ'dan takipçisine jet 'Yemek' yanıtı: O yemeği bulamayanlar Instagram'a da giremiyordur

Son Dakika Haberleri
12:30 Efsane aktör Ivan Krasko, kendisinden 48 yaş küçük sevgilisiyle 5.kez nikah masasına oturacak!
12:24 Sedat Peker'e, Tolga Ağar cephesinden cevap geldi: İftiraları reddediyorum, hukuki işlemler başlatacağım
12:14 TFF, Fenerbahçe'nin kural hatası başvurusunu reddetti: İncelendi, kural hatası yok
12:09 Marketlerde 'Tedbirli yeni dönem' başladı! Hangi ürünler yasak, hangi ürünler serbest?
11:53 Oyuncu Gerard Butler ve sevgilisinin diş romantizmi! Önce temizledi, sonra öpmeye doyamadı
11:50 Tam kapanmaya yok sayan gençler, yolcu otobüsünü diskoya çevirdi
11:44 "İmamoğlu'nu ben şikayet ettim" diyen Tokatspor Kulübü Başkanı'nı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Dairesi Başkanlığı yalanladı
11:39 Türk futbolcular Fransız basınının gündeminde: Her şeyi beraber yapıyorlar, yemeklerde biber dolması ve yaprak sarması yiyorlar
11:36 Prof. Dr. İsmail Cinel: 2. doz aşı olanlar, yoğun bakımlara daha az düşüyor
11:17 Ali Koç'un başkanlık için yeni listesi Şampiyonlar Ligi gibi
10 metrelik çukur, tarladaki çiftçileri korkutuyor 10 metrelik çukur, tarladaki çiftçileri korkutuyor         
12:56
Ölen eşinin cenazesiyle sabaha kadar uyudu! Polis ölümü şüpheli buldu Ölen eşinin cenazesiyle sabaha kadar uyudu! Polis ölümü şüpheli buldu         
12:37
Beş kuruş para harcamadan iş kurabilirsiniz! Uzman isim yol haritasını gösterdi Beş kuruş para harcamadan iş kurabilirsiniz! Uzman isim yol haritasını gösterdi         
12:30
TFF, Fenerbahçe'nin kural hatası başvurusunu reddetti: İncelendi, kural hatası yok TFF, Fenerbahçe'nin kural hatası başvurusunu reddetti: İncelendi, kural hatası yok         
12:15
22 ayrı adrese kumar baskını yapıldı! Uyuyor numarası yapan vatandaş ise cezadan kaçamadı 22 ayrı adrese kumar baskını yapıldı! Uyuyor numarası yapan vatandaş ise cezadan kaçamadı         
11:55
"İmamoğlu'nu ben şikayet ettim" diyen Tokatspor Kulübü Başkanı'nı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Dairesi Başkanlığı yalanladı         
11:45
El konan 24 lüks otomobille, devleti 27 milyon lira zarara uğrattılar El konan 24 lüks otomobille, devleti 27 milyon lira zarara uğrattılar         
11:43
Bakan Soylu'dan ''Tam kapanma uzayacak mı? '' sorusuna cevap geldi: Böyle bir değerlendirme yok Bakan Soylu'dan ''Tam kapanma uzayacak mı? '' sorusuna cevap geldi: Böyle bir değerlendirme yok         
11:32
Mahalleli, mezarlığa dadanan köpek sürüsü yüzünden kabus yaşıyor Mahalleli, mezarlığa dadanan köpek sürüsü yüzünden kabus yaşıyor         
10:58
Lüks sitede iki kadın saatlerce birbirine girdi: Güvenlik bile ayıramadı Lüks sitede iki kadın saatlerce birbirine girdi: Güvenlik bile ayıramadı         
10:39
Ailenin son umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan! Şehidin ismi havaalanından siliniyor Ailenin son umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan! Şehidin ismi havaalanından siliniyor         
10:27
Yola devrilen engelli adamı kimse kaldırmadı, o anlar vicdanları sızlattı! Yola devrilen engelli adamı kimse kaldırmadı, o anlar vicdanları sızlattı!         
10:04
Thodex'in firari kurucusunu Arnavutluk'ta eski yerel yöneticiler ve mafya saklıyor Thodex'in firari kurucusunu Arnavutluk'ta eski yerel yöneticiler ve mafya saklıyor         
09:25
Moderna'dan korkutan korona sözleri: 6 ay içinde yeni mutasyonlar ortaya çıkacak Moderna'dan korkutan korona sözleri: 6 ay içinde yeni mutasyonlar ortaya çıkacak         
18:15
Hava koşulları nedeniyle uçuş 40 dakika ertelenince, pilot yolculara pizza ısmarladı Hava koşulları nedeniyle uçuş 40 dakika ertelenince, pilot yolculara pizza ısmarladı         
18:13
Kardeş kurbanı gencin son paylaşımı yürek burktu: Can alıcı gelmiş canım almaya Kardeş kurbanı gencin son paylaşımı yürek burktu: Can alıcı gelmiş canım almaya         
16:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2021 12:59:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Mezarlıkta kazı kavgası: 20 işçi birbirine girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement