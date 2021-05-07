Başakşehir ilçesindeki Kayabaşı Mahallesi'nde bulunan mezarlıkta, mezarlık taşı yapan işçiler arasında meydana gelen kavga, saniye saniye kameralara takıldı.
Mezarlık taşı yapan işçilerin önce sözlü tartışmaya başladıkları daha sonra ise kavgaya tutuştukları öğrenildi.
Mezarlığın ortasında kavga eden işçiler, uzun süre ayrılmayınca bölgeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, 20 kişilik işçi grubu yatıştırdı.
İşçilerin kavgaya karıştıkları anlar, bölgede bulunan vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. İşçilerin, polis tarafından alınan bilgilerinin ardından evlerine gönderildikleri belirtildi.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Mezarlıkta kazı kavgası: 20 işçi birbirine girdi - Son Dakika