Mezarlıkta kazı kavgası: 20 işçi birbirine girdi - Son Dakika

BİR GARİP ŞARKIŞLALI:

ÖLÜYE BİLE SAYGININ KALMADIĞI BİR DÖNEMDEN GEÇİYORUZ. MAL MÜLK PARA HIRS KALP KIRMAK BUNLAR BOŞ. BUNU EN İYİ ANLAMASI GEREKEN KİŞİLERDENSİNİZ ASLINDA YAPTIĞINIZ MESLEKTEN ÖTÜRÜ...