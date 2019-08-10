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Mezarlıkta temizlik yapıp bayramlaştılar

8 dakika önce

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, mıntıka temizliği yaptığı personeli ile mezarlıkta bayramlaştı.

Mezarlıkta temizlik yapıp bayramlaştılar, System.String[]
Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, mıntıka temizliği yaptığı personeli ile mezarlıkta bayramlaştı.

Başkan Aydar, belediye meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları ve belediye personelleri ile birlikte bayram öncesi çevre temizliğine dikkat çekmek ve bu konuda duyarlılık oluşturmak amacıyla Ceyhan Asri Mezarlığı'nda mıntıka temizliği yaptı.

Vatandaşlarla da sohbet eden Başkan Aydar, "Bugün çevre bilincine dikkat çekmek, farkındalık oluşturmak amacıyla belediye personellerimiz ile birlikte mezarlıklarda temizlik yaptık. İmkanlarımız olmayabilir ama bu kısıtlı imkanlarla sokaklardayız. Bugün arife günü vatandaşlarımız mezarlıkları ziyaret ettiğinde tertemiz bir şekilde bulacaklar. Bundan sonra vatandaşlarımızı belediyeye çağırmak yerine bizler halkımızın ayağına giderek, bayramlaşacak, talep ve şikayetlerini yerinde dinleyeceğiz. Vatandaşlarımızın huzurlu bir bayram süreci geçirebilmesi için ekiplerimizle sürekli sahada görevimizin başında olacağız" dedi. - ADANA
Kadir Aydar, Ceyhan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 02:46 Kaynak: İHA
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