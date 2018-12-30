Son Dakika Haberleri: Mezgin'in Katil Zanlısı Babası İstanbul'da Çıktı

Mezgin'in Katil Zanlısı Babası İstanbul'da Çıktı

1 saat önce

2015'te ailesiyle birlikte Almanya'ya sığınan ve meslek eğitimi gören Mezgin Nassan, 4 Mayıs 2017'de ortadan kayboldu.

Mezgin'in Katil Zanlısı Babası İstanbul'da Çıktı, System.String[]
2015'te ailesiyle birlikte Almanya'ya sığınan ve meslek eğitimi gören Mezgin Nassan, 4 Mayıs 2017'de ortadan kayboldu. Yaklaşık 1.5 yıl sonra genç kızın cesedi ormanlık bir alanda bulundu. Polis, Mezgin'in 44 yaşındaki babası Hashem Nassın'dan şüphelendi ve hakkında soruşturma başlattı. Ancak hiçbir şekilde kendisine ulaşılamadı. Hashem Nassan'ın, erkek arkadaşı olduğu için kızını öldürdüğü sanılıyor. Nassam, genç kızın ortadan kaybolmasından yaklaşık iki ay sonra kızının 23 yaşındaki arkadaşı Suriyeli bir gençle buluşmuş, genci bıçakladıktan sonra ortadan kaybolmuştu.

SURİYE'YE KAÇACAK

Mezgin'in Aschaffenburg'da yaşayan annesi Hevin Nassan (44) ise Bild'e önemli açıklamalarda bulundu. Eşinin kızını öldürdüğünü söyleyen Hevin Nassan, "Ben Alman polisine eşimin nerede kaldığını söyledim. Eşimin İstanbul'da kız kardeşinin yanında olduğunu polise söyledim" diyerek Bild muhabirine eşinin telefonunu verdi. Bild muhabiriyle yaptığı telefon görüşmesinde kızını kendisinin öldürmediğini anlatan Hashem Nassan, Almanya'ya geleceğini de söyledi. Hevin Nassam ise eşinin Almanya'ya değil, saklanmak için Suriye'ye kaçacağını iddia etti.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 01:40 

İstanbul, Almanya, Güncel
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