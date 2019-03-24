Son Dakika Haberleri: Mezitli'de Engelliler İçin Erişilebilir Kent Protokolü İmzalandı

Mezitli'de Engelliler İçin Erişilebilir Kent Protokolü İmzalandı

2 dakika önce

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Engelliler İçin Erişilebilir Kent Protokolü'nü imzaladı.

Mezitli'de Engelliler İçin Erişilebilir Kent Protokolü İmzalandı, System.String[]
Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Engelliler İçin Erişilebilir Kent Protokolü'nü imzaladı.

Başkan Tarhan, Doğu Akdeniz Engelli Dernekleri Federasyonu'nu ziyaretinde imzaladığı protokol ile Mezitli'nin, engelliler açısından daha yaşanabilir olması için gerekli adımların atılacağı sözünü vermiş oldu. Merkezi Viranşehir'de bulunan federasyonu, mahalle muhtarları ile birlikte ziyaret eden Tarhan, engelliler için yaptığı çalışmalardan bahsetti. Mezitli'de 13 bin engellinin yaşadığına dikkat çeken Tarhan, "Engelli vatandaşlarımıza yüzde 10'luk bile bir destek sağlıyorsak ne mutlu bize. Engellilere özel yaptığımız çalışmaların yanında hayata geçirdiğimiz tüm projelerde engellileri özellikle gözetiyoruz. Mezitli'de hayata geçirdiğimiz Down Kafe, Türkiye çapında oldukça bilinen bir yer oldu ve bu projemiz belediyemize ödül kazandırdı. Özellikle belirtmek istiyorum ki engelliler için proje üretmek onların yaşamlarını ne zorluklarla geçirdiklerinin empatisini yaparak mümkün olabiliyor. Göreve ilk geldiğimde görme engellilerin yaşadıkları zorlukları anlamak amacıyla kurulan çadırda ne denli zorlandığımızı görmek bizi projelerimizi hazırlarken daha hassas davranmaya sevk etti. Engelli olmak ve özellikle de engelli ailesi olmanın zorluğunu çok iyi anlıyorum" dedi.

Önümüzdeki dönemde de engelliler için çok sayıda projeyi hayata geçireceklerine vurgu yapan Tarhan, öncelikli olarak Mezitli'de engellilerin rahata şekilde denize girebilmesi için gerekli düzenlemeleri yapacaklarını söyledi.

Konuşmaların ardından Tarhan, protokolü imzaladı. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 12:30 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Komşusunu, Engelli Oğluna Cinsel Saldırıda Bulunduğu İçin Öldürmüş Son Dakika! Şırnak'tan Acı Haber! Askeri Araç Devrildi: 1 Şehit, 20 Yaralı Var "Şeyin Trene Baktığı Gibi Bakıyorlar" Sözü İçin AK Partili Vekilden Özür Geldi Fatih Portakal "Bir Araştırma Oranı Geldi" Deyip Çağrıda Bulundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.3.2019 12:32:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mezitli'de Engelliler İçin Erişilebilir Kent Protokolü İmzalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]