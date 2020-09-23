Mezitli Kaymakamı Ahmet Erdoğdu'dan mahalle ziyaretleri - Son Dakika

Mezitli Kaymakamı Ahmet Erdoğdu, ilçenin kırsalındaki mahallelerine ziyarette bulundu.

Erdoğdu, İlçe Jandarma Komutanı Nusret Atılgan, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Kerim Köken ile İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Kamuran Zengin ile Kocayer, Zeybekler ve Tol mahallerini ziyaret etti.

Kocayer İlkokulu ve Ortaokulunu da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetleyen Erdoğdu, ilçede yapılan çalışmalar hakkında vatandaşlara bilgi verdi.