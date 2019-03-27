Son Dakika Haberleri: Mezuniyet Kıyafeti ile Fotoğraf Paylaşan Liseli Aydoğan, Motosiklet Kazasında Öldü

Mezuniyet Kıyafeti ile Fotoğraf Paylaşan Liseli Aydoğan, Motosiklet Kazasında Öldü

34 dakika önce

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, refüje çarpan motosikletin sürücüsü Onur Canlı (18) yaralanırken, arkadaki arkadaşı Aydoğan Varol (17) yaşamını yitirdi.

Mezuniyet Kıyafeti ile Fotoğraf Paylaşan Liseli Aydoğan, Motosiklet Kazasında Öldü, System.String[]
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, refüje çarpan motosikletin sürücüsü Onur Canlı (18) yaralanırken, arkadaki arkadaşı Aydoğan Varol (17) yaşamını yitirdi.

Gümbet'ten Bodrum yönüne giden Onur Canlı, bugün saat 13.30 sıralarında Kıbrıs Şehitleri Caddesi'ne geldiğinde, yönetimindeki 48 PK 676 plakalı motosikletin hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet savrulup, refüje çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü Canlı ile arkasındaki arkadaşı Aydoğan Varol yola savruldu. Yaralanan iki gence, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen motorize 112 Acil Servis ekibi tarafından ilk müdahale yapıldı. Daha sonra iki genç, ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan gençlerden duruum ağır olan Aydoğan Varol, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

MEZUNİYETİNİ GÖREMEDİ

Bodrum Ayşe Gülsevim Rüştü Kaynak Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi olan ve sosyal medyada son olarak mezuniyet için çekilen fotoğraflarını paylaşan Varol'un acı haberi alan ailesi, yakınları, öğrenci arkadaşları hastaneye akın edip, gözyaşı döktü.

Aynı okuldan geçen yıl mezun olduğu öğrenilen ve kazada vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan motosiklet sürücüsü Onur Canlı ise Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. - Muğla

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 09:11 Kaynak: DHA

Kıbrıs Şehitleri Caddesi, Muğla, Bodrum, Aydoğan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Küçük İskender, Uzun Bir Aradan Sonra Ortaya Çıktı! Saadet Partisi, Süleyman Soylu İçin YSK'ya Başvurdu! Polislerle Ortak Plan Yapan Genç Adam, Gözaltına Alındığı Sırada Sevgilisine Evlilik Teklifinde Bulundu Üniversite Kampüsünde Yarış Yapan İki Araç Dehşet Saçtı! 1 Öldü, 3 Yaralı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.3.2019 21:45:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mezuniyet Kıyafeti ile Fotoğraf Paylaşan Liseli Aydoğan, Motosiklet Kazasında Öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]