Mf/lagarde: Anlaşmasız Brexit'in Birleşik Krallık İçin En Büyük Risk
15 dakika önce
Uluslararası Para Fonu (IMF) IMF Başkanı Christine Lagarde, anlaşmasız bir Brexit'in Birleşik Krallık için "en büyük kısa vadeli risk" olduğu uyarısı yaptı.
Uluslararası Para Fonu
(IMF) IMF Başkanı Christine Lagarde
, anlaşmasız bir Brexit'in Birleşik Krallık
için "en büyük kısa vadeli risk" olduğu uyarısı yaptı.
Lizbon'da Portekiz
Devlet Konseyi'nin toplantısında konuşan Lagarde, "Anlaşmasız, düzensiz bir Brexit'in ciddi sonuçları olur. Tüm olası Brexit sonuçlarının Birleşik Krallık ekonomisi için net maliyetleri olacak; ancak, Avrupa
ile yeni ilişkinin nasıl olacağına ilişkin bir anlaşma ne kadar gecikir ise maliyet o kadar yüksek olur" dedi.
Avrupa'nın da Brexit'ten farklı derecelende etkileneceğini belirten Lagarde, Birleşik Krallık ile yakın ilişkileri olan İrlanda ve Hollanda
'nın yanı sıra Britanya
turizm pazarından önemli pay alan Portekiz'in de düzensiz Brexit'in etkilerini göreceğini vurguladı. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 08:24 Kaynak: DHA
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