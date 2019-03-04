Son Dakika Haberleri: Mf/lagarde: Anlaşmasız Brexit'in Birleşik Krallık İçin En Büyük Risk

Mf/lagarde: Anlaşmasız Brexit'in Birleşik Krallık İçin En Büyük Risk

15 dakika önce

Uluslararası Para Fonu (IMF) IMF Başkanı Christine Lagarde, anlaşmasız bir Brexit'in Birleşik Krallık için "en büyük kısa vadeli risk" olduğu uyarısı yaptı.

Mf/lagarde: Anlaşmasız Brexit'in Birleşik Krallık İçin En Büyük Risk, System.String[]
Uluslararası Para Fonu (IMF) IMF Başkanı Christine Lagarde, anlaşmasız bir Brexit'in Birleşik Krallık için "en büyük kısa vadeli risk" olduğu uyarısı yaptı.

Lizbon'da Portekiz Devlet Konseyi'nin toplantısında konuşan Lagarde,  "Anlaşmasız, düzensiz bir Brexit'in ciddi sonuçları olur. Tüm olası Brexit sonuçlarının Birleşik Krallık ekonomisi için net  maliyetleri olacak; ancak, Avrupa ile yeni ilişkinin nasıl olacağına ilişkin bir anlaşma ne  kadar gecikir ise maliyet o kadar yüksek olur" dedi.

Avrupa'nın da Brexit'ten farklı derecelende etkileneceğini belirten Lagarde, Birleşik Krallık ile yakın ilişkileri olan İrlanda ve Hollanda'nın  yanı sıra Britanya turizm pazarından önemli pay alan Portekiz'in de  düzensiz Brexit'in etkilerini göreceğini vurguladı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 08:24 Kaynak: DHA

Christine Lagarde, Uluslararası Para Fonu, Birleşik Krallık, Ekonomi
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