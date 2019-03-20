Mgk: "(Türkiye'nin) Güney Sınırları Boyunca Oluşturulmaya Çalışılan Terör Koridoruna Asla İzin...
47 dakika önce
MGK: "(Türkiye'nin) Güney sınırları boyunca oluşturulmaya çalışılan terör koridoruna asla izin vermeyeceği kuvvetle vurgulandı.
MGK: "( Türkiye
'nin) Güney
sınırları boyunca oluşturulmaya çalışılan terör koridoruna asla izin vermeyeceği kuvvetle vurgulandı."
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 08:52 Kaynak: AA
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