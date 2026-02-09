MGM'den Kuvvetli Yağış Uyarısı

(ANKARA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Doğu Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli yağış beklendiğini bildirdi.

MGM'nin tahminlerine göre, yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Hatay kıyılarının aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

MGM'den uyarılar

MGM, Doğu Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan ve kuvvetli kar yağışlarının oluşturabileceği ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunduğu bildirildi.

Denizlerde hava durumu

Kuzey Ege'de fırtına, Batı Karadeniz ve Marmara'da rüzgar bekleniyor.