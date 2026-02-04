MGM Uyardı: Yağış ve Çığ Tehlikesi

(ANKARA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), bugün Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusu, Ordu ve Artvin çevreleri ile gece saatlerinden sonra Çanakkale çevreleri ve Balıkesir'in batı kesimlerinde yağış beklendiğini bildirdi.
MGM'nin tahminlerine göre, bugün doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusu, Ordu ve Artvin çevreleri ile gece saatlerinden sonra Çanakkale çevreleri ve Balıkesir'in batı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Artvin çevrelerinde karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
Hava sıcaklığı yurdun iç ve batı kesimlerinde 4 ila 6 derece artacak, doğuda ise 5 ila 7 derece azalacak.
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunduğu bildirildi. MGM, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.
Gece saatlerinden itibaren Ege'de fırtına, Orta Karadeniz'de rüzgar bekleniyor.
