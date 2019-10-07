MGTC'den İl Emniyet Müdürü Dağdeviren'e ziyaret

Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti, yeni göreve başlayan Malatya İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren'e 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.



Sinop İl Emniyet Müdürü iken, Emniyet Müdürleri Kararnamesi ile Malatya İl Emniyet Müdürlüğüne atanan ve geçtiğimiz hafta göreve başlayan Ercan Dağdeviren'e 'hayırlı olsun' ziyaretleri sürüyor. Bu kapsamda Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti (MGTC) Başkanı Fatih Avcı ile MGTC üyeleri M. Umut Bozkurtoğlu, Aziz Yiğit, Cahit Özçelik, Türkan Yıldız Kaya ve Tahir Özçelik, İl Emniyet Müdürü Dağdeviren'i ziyaret etti.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Dağdeviren, daha güzel bir Malatya için çalışacaklarını söyleyerek, her zaman istişareden yana olduklarını ifade etti.



MGTC Başkanı Fatih Avcı ise Dağdeviren'e yeni görevinde başarılar diledi. - MALATYA