MHP Başkan adayı Bıyık'tan Düzcespor'a bağış

DÜZCE(İHA) – TFF 3. Lig'de mücadele eden Düzcespor'un transfer yasağının kalkması için başlatılan "Düzcespor'a destek ol, yaşadığın kentin takımına sahip çık" kampanyasına Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Düzce Başkanı, MHP Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık'da destek geldi.

DÜZCE(İHA) – TFF 3. Lig'de mücadele eden Düzcespor'un transfer yasağının kalkması için başlatılan "Düzcespor'a destek ol, yaşadığın kentin takımına sahip çık" kampanyasına Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Düzce Başkanı, MHP Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık'da destek geldi.



Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'nün Düzcespor ile ilgili başlattığı kampanyaya ilk destek Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Düzce Başkanı, MHP Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık'da destek geldi. Erdoğan Bıyık'ta Düzcespor'a 10 bin lira bağıştı bulundu ve "Belediye Başkanımız Faruk Özlü'nün başlattığı Düzcespor'a destek kampanyasına 10 bin TL ile destek oldum ve tüm Düzce'yi de destek olmaya çağırıyorum. Düzcespor tüm Düzceli'nindir elbirliği ile takımı daha iyi yerlere taşıyacağız İnşallah" dedi. - DÜZCE

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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