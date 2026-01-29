MHP'den 23. Dönem Siyaset Okulu Başvuruları

MHP'nin "Siyaset ve Liderlik Okulu"nun 23. dönem eğitimleri için başvuru süreci 8 Mart'ta sona erecek.

Partiden alınan bilgiye göre, 28 Mart'ta başlayacak yeni eğitim döneminde, siyasete girmeye ve ülkeyi yönetmeye talip gençler, Türk milliyetçiliği, Türk demokrasi tarihi, uluslararası ilişkiler, anayasa hukuku, diplomasi, siyaset sosyolojisi, finansal okuryazarlık, iletişim ve medya gibi birçok farklı disiplinde ders alacak.

23. dönem "Siyaset ve Liderlik Okulu" programına katılacak öğrencilere eğitimler, alanında uzman akademisyenler tarafından verilecek.

Eğitime katılım şartları

Programa katılmak için 8 Mart'a yapılacak başvurularda, lisans mezunu olma, 23-40 yaş aralığında bulunma ve tercihen yabancı dil bilme şartları aranıyor.

Başvuruların ardından MHP bünyesinde oluşturulan mülakat heyeti, Türkiye'nin farklı illerinden ve meslek gruplarından seçilecek 40 öğrenciyi belirleyecek.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin himayesinde başlayacak programda, eğitimler 11 hafta sürecek. Dersler, hafta sonları MHP Genel Merkezi'nde Prof. Dr. Erol Güngör ve Prof. Dr. Mehmet Eröz'ün isimlerini taşıyan sınıflarda gerçekleştirilecek.

Başvuru

Programa başvurular, "www.mhp.org.tr" internet adresi üzerinden Siyaset ve Liderlik Okulu sayfasından yapılabilecek.

Başvuru formu dışında istenen belgelerin, 8 Mart'a kadar elden teslim edilmesi veya "MHP Genel Merkezi, Siyaset ve Liderlik Okulu Koordinatörlüğü, Ceyhun Atuf Kansu Caddesi, No: 128, Balgat/Ankara" adresine kargoyla gönderilmesi gerekiyor.

Mülakata çağrılması uygun bulunan başvuru sahiplerine bilgilendirme yapılacak. Mülakatlar ise 13-14 Mart'ta MHP Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek.