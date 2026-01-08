MHP'den Gazetecilere Ziyaret

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkanvekilleri Filiz Kılıç ve Erkan Akçay, Parlamento Muhabirleri Derneği'ni ziyaret etti.

Kılıç ve Akçay, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü dolayısıyla Parlamento Muhabirleri Derneği'ni ziyaret etti. Akçay, hem TBMM hem de milletin gözü, kulağı haber alma hakkını tarafsız ilkeli şekilde sürdüren çalışan gazetecilere şükranlarını sunduklarını belirterek, basının tarafsızlığı, özgürlüğü en iyi şekilde yasal düzlemde önemli hale geldiğini ifade etti. Akçay, "Sosyal medya mecralarını dezenformasyon yapanların olduğunu dikkate aldığımızda sizlerin kurumsal bir yapı halinde haberleri gerçekleştirmeniz daha çok önem arz ediyor. Gazeteciliğin önemi azalmamıştır, daha da artmıştır" ifadelerini kullandı.

Kılıç, siyasetçiler için gazetecilerin vazgeçilmez olduğunu söyleyerek, "Halkla aramızdaki diyaloğu sağlayan, haberin kaynağı olan sizler bizim için çok çok önemlisiniz. Bana göre hiç bitmeyecek olan meslek gazeteciliktir. Dünyada olaylar bu şekilde geliştikçe, gelişmeye devam ettikçe daha doğrusu insanın olduğu her yerde haber olacaktır" şeklinde konuştu.

Suriye'deki gelişmeleri değerlendiren Akçay, "Terörsüz Türkiye sürecine baktığımızda konunun Suriye'de düğümleneceği herkesin malumuydu. 10 Mart mutabakatına uyulmaması süreci bu duruma getirdiğini görüyoruz. 27 Şubat İmralı çağırısı aslında terör örgütünün bütün bileşenlerini kapsayan bir çağrıdır. Terörsüz Türkiye deyince sadece Türkiye içinde değil, bölgemizi de kapsayan bir politika, görüş olarak değerlendiriyoruz. Ancak PKK uzantısı SDG YPG uzantılarının da meseleyi duymazlıktan gelerek kendilerinin kapsamıyormuş gibi, oysa bütün dünyanın bildiği YPG, PYD, SDG bu PKK uzantısı. Biz farklıyız demeleri kabul edilebilir değil. Bölgede üçüncü ülkelerin başta İsrail olmak üzere bu terörsüz Türkiye sürecinin sabote etmeye yönelik gayretleri aynı zamanda Türkiye'yi hedef alan gayretler olarak değerlendiriyoruz" diye konuştu.

Kılıç, Terörsüz Türkiye'nin devlet politikası olduğunu kaydederek, "Bunun sonunda sadece Türkiye'de değil, bölgemizde de huzuru getirmek, terörü bitirmek amacıyla yola çıktık" ifadelerini kullandı. - ANKARA