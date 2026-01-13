MHP'den Kayyım Açıklaması - Son Dakika
MHP'den Kayyım Açıklaması

13.01.2026 17:20
Feti Yıldız, kayyım atamalarının tedbir olduğunu ve iki Ahmet'in göreve iadesinde sakınca görmediklerini belirtti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "Kayyım atamalarının tedbir olduğunu unutmayalım. Bir davanın başından sonuna kadar bazen bu uygulama sürüyor ama şartlar değiştiğinde kaldırılması lazım. Ahmet Özer ile Ahmet Türk'ün göreve iadesinin önünde bizim açımızdan hiçbir sakınca yoktur" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun koordinatör grup başkan ve başkanvekilleri ile bir araya geldi. Kabulde; AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ve Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya yer aldı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ve Yeni Yol Grup Başkanı Bülent Kaya, görüşme öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

'KAYYIM BAZEN ŞART OLABİLİYOR'

MHP'li Yıldız, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun raporunda sona geldiklerini belirterek, "Bundan sonra bir toplantı daha yaparız. Tahminen söylüyorum; sonrasında müşterek rapor çıkar. Anlaşabildiğimiz, yani müşterek hazırlayacağımız ve muhalefet şerhi olmaksızın raporda yer alacak başlıkları tespit ettik. Bunların 6, 7, 8 olmasının hiçbir önemi yok. Konuşurken bu sayı azalıp çoğalabilir, görüşmeler sırasındaki gelişmelere bağlıdır. Kayyım meselesini bazı partiler ana raporlarında dile getirmişti. MHP'nin sunduğu 118 sayfalık raporda; kayyım uygulaması ile ilgili bir husus yoktu ancak bu MHP'nin kayyım meselesinde bir fikri olmayacağı anlamına gelmiyor. Bize göre kayyım uygulaması bazen şart olabilir. Mesela işlenen suçun niteliğine göre kayyım uygulaması bir zorunluluk halindeyse eğer, bunu merkezin yapması yerine yeni yöneticileri, bağlı bulundukları belediye meclislerinin seçmesi en azından halk iradesinin muhafazası bakımından daha uygundur. Böyle olması lazım. Önümüzde de örnekler var. Kayyım atamalarının bir tedbir olduğunu da unutmayalım. Bir davanın başından sonuna kadar bazen bu uygulama sürüyor ama şartlar değiştiğinde kaldırılması lazım. Mesela Sayın Genel Başkanımızın, 'İki Ahmet' diye tabir ettiği Ahmet Türk ile Ahmet Özer'in duruşmaları, davalarının seyri, içerisinde bulunduğumuz atmosfer; yani komisyonumuzun amacı ile birleştirildiği zaman aslında çok taşkın, amacı da aşmış bir uygulama olduğu görülür. Yani kısaca özetlemek gerekirse Ahmet Özer ile Ahmet Türk'ün göreve iadesinin önünde bizim açımızdan hiçbir sakınca yoktur" ifadelerini kullandı.

'UMUT HAKKI BİZİM RAPORUMUZDA VAR'

'Umut Hakkı' ile ilgili soruları yanıtlayan Yıldız, "'Umut Hakkı' bizim raporumuzda var. Ortak raporda yer alıp almayacağını henüz bilmiyoruz. O konuşmayla çıkar. Komisyonumuzun kuruluşu ve amacı herkesin malumudur. İnfaz Kanunu ile ilgili devamlı konuştum. Burada bir kez daha söyleyeyim; yeni bir İnfaz Yasası çıkarılmalı hatta anlaşılması için sıfırdan yapılması gerektiğini ifade ediyorum. Bunu bazı arkadaşlar televizyonlarda yanlış anlatıyor ve bunu sanki '12'nci Yargı Paketi içerisinde bir infaz maddesi var gibi anlatıyorlar, biraz daha dikkatli olsalar sevinirim" diye konuştu.

'PARTİLERİN ORTAK TUTUMU VAR'

Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya ise partilerin komisyona sunduğu raporları ortaklaştırma çalışmalarının sürdüğünü vurgulayarak, "Ceza İnfaz Kanunu ile ilgili genel bir düzenleme yapılması için tüm siyasi partilerin ortak bir yaklaşımı var. Mevcut yasa çok sorunlu, yapboz usulüyle ilerlenmiş. Bundan sonra genel ve uzun süreli uygulanabilecek bir yasa ile ilgili partilerin ortak bir tutumu var" dedi.

Basına kapalı gerçekleşen toplantı devam ediyor.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
