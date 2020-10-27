MHP'den Osman Durmuş için başsağlığı mesajı - Son Dakika

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), geçirdiği beyin kanaması sonucu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş için taziye mesajı paylaştı.

MHP'nin Twitter adresinden yapılan paylaşımda, "Geçirdiği beyin kanaması nedeniyle kaldırıldığı hastanede tedavi gören 21. Dönem Milletvekilimiz ve eski Sağlık Bakanımız Osman Durmuş Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur, kederli ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.