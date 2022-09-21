Toplantılara, MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım ve parti temsilcilerinin katılacağını ifade eden Aksu, bu çerçevede 22 Eylül Perşembe günü Kemaliye , İliç , Kemah ve Refahiye , 23 Eylül Cuma günü Otlukbeli , Çayırlı , Tercan ilçeleri ile Mercan beldesine ziyaretler gerçekleştireceklerini söyledi.

Kaynak: AA

Milliyetçi Hareket Partisi, Erzincan, Hisarcık, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › MHP, Erzincan'da 'Adım Adım 2023-İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantısı' düzenleyecek - Son Dakika

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