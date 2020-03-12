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MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz: "27-29 Mart 2020 tarihinde yapmayı planladığımız...
6 saat önce
MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz: "27-29 Mart 2020 tarihinde yapmayı planladığımız geleneksel belediye başkanları istişare ve değerlendirme toplantımız, korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında ileri bir tarihe ertelenmiştir.
Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 02:59 Kaynak: İHA
MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz: "27-29 Mart 2020 tarihinde yapmayı planladığımız geleneksel belediye başkanları istişare ve değerlendirme toplantımız, korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında ileri bir tarihe ertelenmiştir." - ANKARA
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