MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz: "27-29 Mart 2020 tarihinde yapmayı planladığımız... - Son Dakika
Son Dakika Politika MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz: '27-29 Mart 2020 tarihinde yapmayı planladığımız... - Son Dakika

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz: "27-29 Mart 2020 tarihinde yapmayı planladığımız...

6 saat önce

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz: "27-29 Mart 2020 tarihinde yapmayı planladığımız geleneksel belediye başkanları istişare ve değerlendirme toplantımız, korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında ileri bir tarihe ertelenmiştir.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz:

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz: "27-29 Mart 2020 tarihinde yapmayı planladığımız geleneksel belediye başkanları istişare ve değerlendirme toplantımız, korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında ileri bir tarihe ertelenmiştir." - ANKARA

Sadir Durmaz, MHP, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 02:59 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türkiye koronavirüsle mücadele ederken Bodrum'da vatandaşlar denize girdi
Son Dakika: İlk, orta ve liseler, 16 Mart itibarıyla bir hafta tatil edildi Manchester City-Real Madrid maçı ertelendi Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının sağlık durumuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama: Durumu iyi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2020 21:55:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz: "27-29 Mart 2020 tarihinde yapmayı planladığımız... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]