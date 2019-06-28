Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım, Beypazarı'nda
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım, Beypazarı'nda

1 saat önce

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan ve MHP İlçe Başkanı Erdoğan Orhan'ı ziyaret etti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım, Beypazarı'nda, System.String[]
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan ve MHP İlçe Başkanı Erdoğan Orhan'ı ziyaret etti.
Yıldırım, ziyaret ettiği Kaplan'a "hayırlı olsun" dileklerini ilettikten sonra MHP İlçe Başkanlığına geçti.
Burada, İlçe Başkanı Erdoğan Orhan ve yönetim kurlu üyeleriyle bir araya gelen Yıldırım, partililerle değerlendirmede bulundu.
Yıldırım, daha sonra İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Yurtsever'i de ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 04:34 Kaynak: AA
Yaşar Yıldırım, Erdoğan Orhan, Beypazarı, MHP, Güncel
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