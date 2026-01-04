Bahçeli'den ABD'nin Venezuela Müdahalesine Tepki - Son Dakika
Bahçeli'den ABD'nin Venezuela Müdahalesine Tepki

04.01.2026 00:07
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "ABD'nin bugün Venezuela'da yapmış olduğu askeri müdahale ile devlet başkanı Nicolas Maduro'yu iktidardan hukuksuz ve haksızca uzaklaştırma girişimi bizim tarafımızdan bilinen ve tanıdık bir komplodur" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin ABD'nin Venezuela'ya karşı gerçekleştirdiği saldırıya ilişkin CNN Türk televizyonuna yaptığı değerlendirmesini paylaştı. Bahçeli değerlendirmesinde, "ABD'nin bugün Venezuela'da yapmış olduğu askeri müdahale ile devlet başkanı Nicholas Maduro'yu iktidardan hukuksuz ve haksızca uzaklaştırma girişimi bizim tarafımızdan bilinen ve tanıdık bir komplodur. Bazı yayın organlarında ise bu hakikat yerine meselenin başka mecralara çekilmeye çalışılması hatalı ve yanlış bir yaklaşım olacaktır. Türkiye'de 15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ eliyle gerçekleştirilen kalkışmada Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Marmaris'te bulunurken, doğrudan kendisine yönelik sergilenen aşağılık girişimdeki yöntemle, bugün Maduro'yu hedef alan yöntem birbirinin aynısıdır. 15 Temmuz 2016'da Türk milletinin iradesi ile netice alamayan ABD, bugün Venezuela'da benzer bir girişimde bulunmuştur. Konunun bu yönünün yayın ve yorumlarda ele alınması, yöntemdeki benzerliğin kamuoyunun dikkatine sunulması daha doğru olacaktır" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Milliyetçi Hareket Partisi, Nicolas Maduro, Devlet Bahçeli, Dış Politika, Venezuela, Politika, Son Dakika

