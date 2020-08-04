MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Siyasi akıl gayri milli olunca bu CHP'nin başına gelmedik de kalmaz.... - Son Dakika
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Siyasi akıl gayri milli olunca bu CHP'nin başına gelmedik de kalmaz....
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Siyasi akıl gayri milli olunca bu CHP'nin başına gelmedik de kalmaz. Sayın Muharrem İnce, ince ince siyasi hedeflerini dokuyor, bu da CHP yönetiminin kanına dokunuyor.
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Siyasi akıl gayri milli olunca bu CHP'nin başına gelmedik de kalmaz. Sayın Muharrem İnce, ince ince siyasi hedeflerini dokuyor, bu da CHP yönetiminin kanına dokunuyor. " - ANKARA
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4.08.2020 21:37:29. #1.13#
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