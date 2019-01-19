MHP Göreme Adayı Ömer Eren'den Ülkücülere Ziyaret

Milliyetçi Hareket Partisi Göreme Belediye Başkan Adayı Ömer Eren, Ülkü Ocakları Nevşehir il Başkanlığını ziyaret ederek Başkan Ali Türker ve yönetimi ile istişare yaptı.

Milliyetçi Hareket Partisi Göreme Belediye Başkan Adayı Ömer Eren, Ülkü Ocakları Nevşehir il Başkanlığını ziyaret ederek Başkan Ali Türker ve yönetimi ile istişare yaptı.



Ülkücü gençliğe güveninin tam olduğunu vurgulayan Ömer Eren, Ülkü Ocakları Nevşehir İl Başkanlığının yapmış olduğu faaliyetleri yakından takip ettiğini, bu faaliyetlerin gerçekten toplum yararına olduğunu ve her kesimden büyük beğeni topladığını vurguladı.



Seçim süresince yapılacak çalışmalar hakkında da bilgiler aktaran Göreme Belediye Başkan adayı Ömer Eren, göreme için ciddi projelerinin olduğunu da sözlerine ekledi.



Ülkü Ocakları Nevşehir İl Başkanlığı olarak her daim adaylarının yanlarında olduğunu vurgulayan Başkan Ali Türker ise Başkan Adayı Eren'e seçim çalışmalarında başarılar diledi. - NEVŞEHİR

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