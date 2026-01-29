MHP İl Başkanı Basın Toplantısı Düzenledi - Son Dakika
MHP İl Başkanı Basın Toplantısı Düzenledi

29.01.2026 13:23
MHP İl Başkanı İhsan Alkan, basın mensuplarıyla bir araya gelerek gündem konularını değerlendirdi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı İhsan Alkan, gündeme ilişkin konuları görüşmek için basın mensuplarıyla buluştu.

Alkan, bir restoranda düzenlenen toplantıda, şehrin güncel konuları ve ülke gündemiyle ilgili konuları istişare etmek için zaman zaman basın mensuplarıyla bir araya geldiklerini söyledi.

AK Parti Rize İl Başkanı Yılmaz Katmer ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'yı bir süre önce ziyaret ettiklerini anımsatan Alkan, "Ben bütün ÇAYKUR personelinin 10 ay 29 gün çalışmasını istiyorum. Bir anda olmayacaksa her yıl kurumdan emeklilerimiz var. Bunların yerine en eski çalışanlardan başlayarak önce teknikçiler devam etsin, sonra paketleme personeli devam etsin bu norm kadroyu dolduralım bu şekilde taleplerimizi ilettik." dedi.

Terörsüz Türkiye sürecine değinen Alkan, "Bu devletin ortağıyız, bu milletin ortağıyız. Bu memleketin birliğine ve beraberliğine dair Milliyetçi Hareket Partisi'nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün de, bugün de, yarın da bu milletin teminatıdır. Doğru bir şeyler yapıyor. Doğru bir şeyler yaptığına biz inanıyoruz. Milletimize anlatıyoruz, milletimiz de inanıyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
