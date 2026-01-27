MHP'li Akçay Alaşehir'de Temaslarda Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

MHP'li Akçay Alaşehir'de Temaslarda Bulundu

MHP\'li Akçay Alaşehir\'de Temaslarda Bulundu
27.01.2026 11:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay, Alaşehir'de çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi ve siyaseti değerlendirdi.

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde temaslarda bulunan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkan Vekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, parti teşkilatıyla bir araya geldi, çeşitli kurum ve kuruluşlara ziyaretlerde bulundu.

MHP Grup Başkan Vekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Alaşehir'de çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Akçay'a, MHP MYK Üyesi Ali Uçak ve MHP İl Başkanı Cüneyt Tosuner eşlik etti. MHP Alaşehir İlçe Başkanlığı önünde partililerin çiçeklerle karşıladığı Akçay, MHP'nin siyaset anlayışının, 'Önce ülkem ve milletim, sonra partim, sonra ben' ilkesi üzerine kurulu olduğunu söyledi. Bu anlayışın MHP'yi diğer siyasi partilerden ayıran en önemli özellik olduğunu belirten Akçay, Cumhur İttifakı'nın kurulmasının temel nedenlerinden birinin de bu ilke olduğunu ifade etti.

Siyasetin gerçekler üzerinden yapılması gerektiğini dile getiren Akçay, MHP'nin muhalefeti, yıpratıcı anlayışla değil, devlet ve millet sorumluluğuyla yaptığını söyledi. Türkiye'nin geçmişte koalisyonlar, hükümet krizleri ve darbe girişimleri nedeniyle siyasi istikrarsızlık yaşadığını belirten Akçay, 15 Temmuz 2016'daki FETÖ darbe girişiminin bu sürecin en acı örneklerinden biri olduğunu kaydetti. Akçay, siyasi öngörülerine dikkat çektiği MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terör tehdidi ve bölgesel riskler konusunda yıllar öncesinden önemli uyarılarda bulunduğunu söyledi. Türkiye'nin sınır güvenliği ve terörle mücadelesinde kararlı duruş sergilendiğini ifade eden Akçay, bu mücadelenin sürdürüleceğini belirtti.

OLUMLU SONUÇLAR

Ekonomiye de değinen Akçay, uygulanan istikrar programları ve sıkı para politikalarının olumlu sonuçlar vermeye başladığını söyledi. Enflasyonun düşüş eğilimine girdiğini, Türkiye ekonomisinin büyümeye devam ettiğini ifade eden Akçay, Merkez Bankası rezervlerinin tarihi seviyelere ulaştığını, bu gelişmelerin vatandaşların alım gücüne yansıyacağını dile getirdi.

MHP Alaşehir İlçe Başkanı Tahsin Atılgan ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek misafirlere teşekkür etti. Program kapsamında Erkan Akçay ve beraberindeki heyet, AK Parti İlçe Başkanlığı, Ziraat Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi ile Örencik Mahallesi'ni ziyaret etti. Ziyaretlerde AK Parti Alaşehir İlçe Başkanı Fedayi Kozan, Ziraat Odası Başkanı Özer Demir ve Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Fatih Çataldere ile istişarelerde bulunuldu.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Erkan Akçay, Politika, Güvenlik, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika MHP'li Akçay Alaşehir'de Temaslarda Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şişli’de cesedi bulunan kadının son görüntüleri ortaya çıktı Şişli'de cesedi bulunan kadının son görüntüleri ortaya çıktı
Kendisini eve bırakan arkadaşının otomobilinin altında kalıp öldü Kendisini eve bırakan arkadaşının otomobilinin altında kalıp öldü
Dedesi istismar etti, babası ve kardeşlerine dava açtı Dedesi istismar etti, babası ve kardeşlerine dava açtı
Sergej Jakirovic’in oğlu, dünya devine imza attı Sergej Jakirovic'in oğlu, dünya devine imza attı
Oranlar alarm veriyor “Türkiye için felaket“ diyen Erdoğan’ı haklı çıkartan harita Oranlar alarm veriyor! "Türkiye için felaket" diyen Erdoğan'ı haklı çıkartan harita
13 yıldır tedavi gören Michael Schumacher’den büyük müjde 13 yıldır tedavi gören Michael Schumacher'den büyük müjde
Okan Buruk’un orta saha transferindeki isteği net: İlle de o diyor Okan Buruk'un orta saha transferindeki isteği net: İlle de o diyor

13:10
Altında rekor üstüne rekor geldi, tahminler sil baştan değişti
Altında rekor üstüne rekor geldi, tahminler sil baştan değişti
13:07
Türk futbolunda neler oluyor 2 hakem istifa etti
Türk futbolunda neler oluyor? 2 hakem istifa etti
12:45
Masadaki rakam netleşti İşte emekliye verilecek bayram ikramiyesi
Masadaki rakam netleşti! İşte emekliye verilecek bayram ikramiyesi
12:08
Annesinin cenazesinde kardeşini öldüren ağabeyle ilgili şoke eden detay
Annesinin cenazesinde kardeşini öldüren ağabeyle ilgili şoke eden detay
11:52
Bakan Şimşek de sinyali vermişti: Yüksek maaş alan herkesin evine bu yazı gidecek
Bakan Şimşek de sinyali vermişti: Yüksek maaş alan herkesin evine bu yazı gidecek
11:28
Taliban’dan dünyayı ayağa kaldıracak karar
Taliban'dan dünyayı ayağa kaldıracak karar
11:11
Aziz İhsan Aktaş davası başladı Adliyeye koruma ordusuyla geldi, işte ilk sözleri
Aziz İhsan Aktaş davası başladı! Adliyeye koruma ordusuyla geldi, işte ilk sözleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2026 13:29:20. #7.11#
SON DAKİKA: MHP'li Akçay Alaşehir'de Temaslarda Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.