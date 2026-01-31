MHP'li Alkan'dan Emeklilere Uyarı

HABER: Gençağa KARAFAZLI

(RİZE) – MHP Rize İl Başkanı İhsan Alkan, "Emekliyi göz ardı ederseniz, emekli de sizi sandıkta göz ardı eder. Anam bana diyor ki, 'Çözemezseniz sandıkta cevabını alırsınız'. Ne diyeyim anama? 'Haklısın ana' diyorum. Emeklilerin, çay üreticisinin, Rize'nin sorunlarını çözebilirsek gönüllerini alacağız. Çözemezsek, oy da alamayacağız. Bu kadar açık" dedi.

Yerel ve ulusal medyada görev yapan basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya gelen Alkan, gazetecilerin ÇAYKUR ve emekli maaşlarına ilişkin sorularını yanıtladı.

ÇAYKUR'da yapısal bir sorun bulunduğunu vurgulayan Alkan, kim göreve gelirse gelsin bu sistemin değişmediğini belirterek, uygulanan politikalar nedeniyle çay üreticisinin göç etmek zorunda bırakıldığını ifade etti.

"Çay fiyatının sosyla medyadan açıklanması rizeliyi üzmüştür"

Alkan, şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti devletinin bugün bu coğrafyada yaşadığı sosyal ve ekonomik sıkıntıları hepimiz görüyoruz. Bu sorunlar Rize'de, çayda daha da yakıcı bir şekilde hissediliyor. ÇAYKUR'dan beklentilerimiz var. Biz, 21. yüzyıla uygun bir ÇAYKUR yapılanması istiyoruz. Bunu daha önce Sayın Bakan'a da anlattım. Biz Rizeliler çaya alışığız. Çay fiyatlarının Sayın Bakanlar ve Sayın Cumhurbaşkanı tarafından açıklanmasına alışığız. Ama bu yıl çay fiyatı sosyal medyadan açıklandı. Rizeli buna üzüldü, kırıldı. Bu bir güven meselesidir.

Eskiden çay kazandırıyordu. İnsanlar üç kere çayını keser, aşağı iner bir daire alırdı. Çay, Rize'nin temel geçim kaynağıdır. Turizm, şudur budur; bunlar makyajdır. Rize'nin yüzde 90'ı çaydır. 2019 yılından beri aynı şeyleri söylüyorum. Sürekli insanlara bir şeyler anlatmanın da bir anlamı kalmadı. Bizi çiftçilikten uzaklaştırıyorsunuz. Artık çiftçi değiliz. Çayı günübirlik kesip satarak ek gelir haline getirdik. Yapmayın bunu. Bugün 290 bin ton çay işleniyor, 50 bin ton 'çöp çay' var. Bu çöp çayı kim işliyor? Kim kontrol ediyor? Kime veriliyor bu çaylar? Fabrikadan kim talimat veriyor? Eğer ben veriyorsam, benim ismimi açıklasınlar. Hiç yeşil çay almadan, fabrikaya girmeden çöp çay işleyen fabrikalar kimler? Bunu herkesin bilmesi lazım.

"Çocuklarımız uyuşturucuya düşüyor. Bu çay yetmiyor kardeşim"

Bugün çayın kilosu 285 lira. Anadolu'da bir evde yılda ortalama 1,5 kilo çay tüketiliyor. Bundan sadece 20 gün önce 10 bin ton çay 235 liraya verildi. Dışarıdan bir tüccar geldi aldı. Bizim Rize'de bazı fırsatçılar 200 liraya almaya çalışıyordu. Bunları Sayın Bakan'ın yüzüne de söyledim, Genel Müdür'ün olduğu yerde de söyledim. Eskiden market raflarının yüzde 80'i ÇAYKUR çayıydı. Bugün bu oran yüzde 30'a düştü. ÇAYKUR'u kaybediyoruz. Çayı kaybediyoruz, Rize'yi kaybediyoruz. Gençlerimiz işsiz. İnsanlar geçinemiyor. 16–17–18 yaşındaki çocuklarımız uyuşturucuya düşüyor. Bu çay yetmiyor kardeşim! Yıllardır bağırıyorum, çağırıyorum ama herkes susuyor. Ben çayımı alıyorum, faturasını kestiriyorum, vergisini ödüyorum. MHP mensubuyum, ÇAYKUR çayı içiyorum ve satıyorum. Ama neden 90 bin ton çay satarken, 31 bin tonu farklı farklı faturalarla satıyoruz? Bunları konuşmamız lazım.

Rizeliye diyorsun ki '25 liraya maliyetini kurtar'. Olmaz. Rizeli çayı namus gibi görür. Bu stratejik bir üründür. Çay zayıflarsa Rize zayıflar. Çayı güçlendirmeden gençliği güçlendiremeyiz, ekonomiyi güçlendiremeyiz. Korkmaya gerek yok. Çayı seçtireceksin. Siyasetçi sen değilsin. Kaybı varsa bana olsun ama ÇAYKUR kurtulsun. Geçen yıl destekleme kaldırıldı. Kime sordunuz da kaldırdınız? Destekleme ilk başladığında yüzde 14'tü, eridi eridi, bu yıl tamamen kaldırıldı."

"Emekliyi göz ardı ederseniz, emekli de sizi sandıkta göz ardı eder"

Emekli aylıklarına yapılan zamma ilişkin bir soruya da Alkan şu yanıtı verdi:

"Benim anam bile bunu soruyor bana. Rize'de kiralar 20 bin lirayı geçmiş. Bir emeklinin bu şartlarda geçinmesi mümkün değil. Emekli torununa ayda bir hediye bile alamıyor. Biz MHP olarak Cumhur İttifakı'ndayız ama icracı değiliz. Sorunları görüyoruz, söylüyoruz. Emekliyi göz ardı ederseniz, emekli de sizi sandıkta göz ardı eder. Yerel seçimlerde gitmedi sandığa. Eğer Cumhur İttifakı emekliyi mutlu edemezse, bu tablo değişmez. Ben MHP İl Başkanıyım. Anam bana diyor ki, 'Çözemezseniz sandıkta cevabını alırsınız'. Ne diyeyim anama? 'Haklısın ana' diyorum. Emeklilerin, çay üreticisinin, Rize'nin sorunlarını çözebilirsek gönüllerini alacağız. Çözemezsek, oy da alamayacağız. Bu kadar açık."