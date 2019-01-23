Son Dakika Haberleri: MHP'li Belediye Başkanı İstifa Etti

MHP'li Belediye Başkanı İstifa Etti

29 dakika önce

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde iki dönemdir belediye başkanlığı yapan Mustafa Nuri Nuhoğlu 3 belediye meclis üyesi ile birlikte partisinde istifa etti.

MHP'li Belediye Başkanı İstifa Etti, System.String[]
Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde iki dönemdir belediye başkanlığı yapan Mustafa Nuri Nuhoğlu 3 belediye meclis üyesi ile birlikte partisinde istifa etti.

Kadirli İlçe Seçim Kurulu'na bugün istifa dilekçesini veren Başkan Mustafa Nuri Nuhoğlu ve Belediye Meclis üyeleri Kamil Zorlu, Erdal Göçer ve Murtaza Sertten, noter vasıtasıyla istifalarını MHP genel merkezine yolladılar.

Başkan Nuhoğlu, bundan sonra görevlerine bağımsız devam edeceklerini söyledi.

Sumbas Belediyes Başkanı Mustafa Nuri Nuhoğlu, "Gördüğüm lüzum üzerine Milliyetçi Hareket Partisi'nden istifa ediyorum, görevime bağımsız olarak devam etmeyi düşünüyorum. MHP'den istifa kararımı destekleyen Belediye Meclis üyeleri, Kamil Zorlu, Erdal Göçer ve Murtaza Sertten'e vermiş oldukları desteklerden ötürü teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Nuhoğlu dün açıklanan kararla MHP'den aday gösterilmemişti. - OSMANİYE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 02:27 Kaynak: İHA

Osmaniye, Mustafa Nuri Nuhoğlu, MHP, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP'nin Şişli'den Aday Göstermeyi Düşünmediği Mustafa Sarıgül Partiden İstifa Ediyor Karısını 15 Bıçak Darbesiyle Öldüren Katil Koca, Cesedin Başında Polisi Aramış

MHP'nin Anketinde, İYİ Parti'nin Oyu Yüzde 2 Çıktı Mustafa Sarıgül, CHP'den İstifa Edip Şişli'den Aday Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.1.2019 14:56:14. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MHP'li Belediye Başkanı İstifa Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]