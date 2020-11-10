MHP'li Bulut: "Tarımsal destekler Tokat'ı harekete geçirir" - Son Dakika

MHP'li Bulut: "Tarımsal destekler Tokat'ı harekete geçirir"

10.11.2020 17:50
MHP'li Bulut:

Tokat Milletvekili Yücel Bulut, köylerden şehirlere göçlerin önüne tarımsal desteklemelerle geçilebileceğini söyledi.

Tokat Milletvekili Yücel Bulut, köylerden şehirlere göçlerin önüne tarımsal desteklemelerle geçilebileceğini söyledi.

Kırsal nüfusu yerinde tutabilmek için planlama çalışmaları yapılması gerektiğini söyleyen MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, " Türkiye'nin her iline özel kalkınma planlaması yapılması gerekmektedir. Tokat'ın kalkınmasında tarım önceliklidir. Gerek tarımsal üretim, gerekse tarıma dayalı sanayi şehrimizin kalkınmasında anahtar roldedir. Bunun için de ekonomik potansiyelin, kaynakların daha doğru bir şekilde kullanımı sağlanmalıdır. Planlamalarda öncelikle mevcut ekonomik ve sosyal durumun tespit edilmesi, köylülerin istek ve eğilimlerinin yanında çevre faktörlerinin de dikkate alınması gerekmektedir " ifadelerini kullandı.

"Göçün önüne geçmeliyiz"

Tokat'ın kalkınmasına yönelik doğal ve alt yapının yeterli olduğunu anlatan Milletvekili Bulut, "Planlamalarda temel hedef, sosyal ve ekonomik amaçlı projeler üreterek, kırsal nüfusu çeşitli açılardan destekleyerek, kırsal kesimde kişi başına düşen gayrisafi geliri ülke ortalaması düzeyine çıkarmak olmalıdır. Böylece kırdan şehre göçler azalacaktır. Köylerimizin, ilçelerimizin küçülmesi de böylece önlenmiş olacaktır" dedi.

Yücel Bulut açıklamalarını şöyle sürdürdü: "İlçelerimizde en önemli ekonomik potansiyele sahip olan alan tarımdır. İlçe merkezinde ve köylerinde ekonomi; tarım ve hayvancılığa dayanmakta olup yaş meyve ve sebze yetiştiriciliği önemli bir potansiyele sahiptir. Her türlü hububat, bakliyat, sebze, meyve ve şekerpancarı üretimine uygun iklim şartları ilçelerimizde mevcuttur. Fakat bu potansiyel yeterince kullanamıyoruz. Bu noktada devlet desteğine ihtiyacımız bulunmaktadır. Çiftçilerimiz mazot ve gübre desteğinden kullandıkları nispette yararlanamamaktadır. Çiftçinin en fazla kullandığı iki girdi olan mazot ve gübre desteğinde 2021 yılında 250 milyon lira kesinti yapılacak. Bu da göstermektedir ki, gelecek yıl çiftçilerimizin mazot ve gübre desteğinden gerektiği ölçüde yararlanamayacağını göstermektedir. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızdan destek beklemekteyiz " dedi.

"Termal turizmde atağa geçmeliyiz"

Tokat'ın termal kaynaklarının da çok zengin olduğu, son yıllarda yapılan yatırımlarla ciddi bir kalkınma hamlesi başlatıldığını hatırlatan Yücel Bulut, "Sulusaray ve Reşadiye ilçelerimiz bu konuda avantajlıdır. Ayrıca Almus ilçemiz bol oksijeni ve doğal hayatı ile yayla turizmi açısından kıymetlidir. Bu üç ilçemizin kalkınması için kuracağımız tesisler aynı zamanda sporcuların kamp alanları açısından da önemlidir. Güreşte, futbola kadar birçok alandaki sporcuların kamp yeri açısından ideal yerlerdir" diye konuştu.

Bulut açıklamasını şu ifadelerle tamamladı, "Tarihi İpekyolu güzergahında yer alan Tokat karayolu ile termal tesislere ulaşılabilirliği oldukça kolay kılmaktadır. Reşadiye, Almus ve Sulusaray çevresi termal turizm potansiyeli yanında farklı turizm aktiviteleri yönünden de oldukça önemli çekiciliklere sahiptir. Bu kapsamda kırsal turizm, kültürel turizm, inanç turizmi, doğa sporları (trekking, yamaç paraşütü, vb.) yöresel gastronomi turizmi için önemli bir zenginlik barındırmaktadır. Ayrıca sağlık turizmi içinde değerlendirilen diğer turizm çeşitleri içinde önemli kaynaklara sahiptir. Bu bakımdan termal turizm ile birlikte diğer turizm çeşitlerinin birlikte pazarlaması yapılabilir. İlçelerimizde termal tesislere yurt dışından çok fazla turist gelmemektedir ve tesisler daha çok iç pazarlara yönelik olarak hizmet vermektedir. Oysaki turizm pazarında yabacı turistler çok önemlidir. Bu durumda yurt dışından turist çekebilmek için tanıtım, fuar ve organizasyonlara önem verilmeli ve turist profili çeşitlendirilmelidir" dedi. - TOKAT

MHP'li Bulut: Tarımsal destekler Tokat'ı harekete geçirir

Milletvekili, Yücel Bulut, Tokat, MHP, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika MHP'li Bulut: 'Tarımsal destekler Tokat'ı harekete geçirir' - Son Dakika


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