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MHP'li Özdemir, muhtarlar ve STK temsilcileriyle buluştu - Son Dakika

MHP'li Özdemir, muhtarlar ve STK temsilcileriyle buluştu

13.11.2021 21:14
MHP'li Özdemir, muhtarlar ve STK temsilcileriyle buluştu

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, "Adım Adım 2023, İl İl Anadolu" programı kapsamında, Aksaray'da muhtarlar ve sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileriyle bir araya geldi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, "Adım Adım 2023, İl İl Anadolu" programı kapsamında, Aksaray'da muhtarlar ve sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileriyle bir araya geldi.

Özdemir ve beraberindekiler, Aksaray Ticaret Borsası sosyal tesisinde düzenlenen programda, katılımcıların görüş ve taleplerini dinledi.

Özdemir, burada yaptığı konuşmada, MHP'nin TBMM'de yeni hükümet sistemi kapsamında denge ve denetleme sorumluluğunu yerine getirdiğini söyledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla 9 bölgeyi kapsayan geniş katılımlı istişare toplantıları gerçekleştirdiklerini ifade eden Özdemir, şöyle konuştu:

"Bunların hemen ardından MHP kadroları Türkiye'nin her yerine dağılarak milletimizle buluşmak ve gerçekleri milletimizle paylaşmak üzere 'Adım Adım 2023, İl İl Anadolu' programlarını gerçekleştirdi. Bu hafta sonuyla birlikte gerçekleştirdiğimiz toplantı sayısı 40'ı geçecektir. İnşallah kısa bir sürede Türkiye'nin tamamını ziyaret etmek suretiyle çalışmalarımızı tamamlamayı murat ediyoruz."

Özdemir, MHP'nin tüm kadrolarıyla sahada, Türk milletinin yanında, bir ve beraber olduğunu vurguladı.

Bugünlerde birilerinin dış kaynaklı bazı gelişmelere ve rüzgarlara kapılarak millete rağmen siyaset üretme ve başka maksatlar taşıdığını anlatan Özdemir, şunları kaydetti:

"Türkiye olarak yakın coğrafyamızda kırılma ve gelişmeler oluyor. Bugünlerde Balkanlar coğrafyası hareketlendirilmeye çalışılıyor. Bosna Hersek'te olanlar ortada. Birilerinin Bosna ordusundan farklı bir ordu kurarak, Balkanlarda 1. Dünya Savaşı'ndan itibaren tecrübe edilen acı verecek bazı koşulları yaratmak istediği şimdiden belli. Öte yandan Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı giriştiği faaliyetler uluslararası hukuka aykırıdır. İmzasını attığımız ikili anlaşmalara aykırı tutumları ortada.

Bütün bunların bizim nazarımızda kabul edilmesi mümkün değildir. Türkiye için yaşanan bu gelişmeler egemenlik meselesidir. Biz egemenliğimizden asla taviz vermeyeceğimizi, hürriyet ve istiklal uğruna gerekirse canımızdan geçebileceğimizi ama asla bağımsızlığımızdan ödün vermeyeceğimizi dosta da düşmana da çok defa gösterdik."

MHP'li Özdemir, muhtarlar ve STK temsilcileriyle buluştu
MHP'li Özdemir, muhtarlar ve STK temsilcileriyle buluştu
MHP'li Özdemir, muhtarlar ve STK temsilcileriyle buluştu
MHP'li Özdemir, muhtarlar ve STK temsilcileriyle buluştu
MHP'li Özdemir, muhtarlar ve STK temsilcileriyle buluştu
MHP'li Özdemir, muhtarlar ve STK temsilcileriyle buluştu
MHP'li Özdemir, muhtarlar ve STK temsilcileriyle buluştu

Milliyetçi Hareket Partisi, Sivil Toplum Kuruluşları, Türkiye, Aksaray, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel MHP'li Özdemir, muhtarlar ve STK temsilcileriyle buluştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: MHP'li Özdemir, muhtarlar ve STK temsilcileriyle buluştu - Son Dakika
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