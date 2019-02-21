MHP'li Yalçın: Hatay Dörtyol Belediye Başkanı İhraç İstemiyle Tedbirli Olarak Disipline Sevk Edildi
18 dakika önce
MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof Dr. Semih Yalçın, "Hatay Dörtyol Belediye Başkanı Yaşar Toksoy bugün itibariyle ihraç istemiyle tedbirli olarak disipline sevk edildi" dedi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 06:04 Kaynak: DHA
Yeniden Aday Gösterilmeyen AK Partili Mehmet Dümen, Partisinin İl Binasını Bastı
MHP'li Dörtyol Belediye Başkanı, İhraç İstemiyle Disipline Sevk Edildi
Alman Tatilciler Yunanistan ve İspanya Yerine Türkiye'yi Tercih Ediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Millet İttifakı Gafı