Son Dakika Haberleri: MHP'li Yalçın: Hatay Dörtyol Belediye Başkanı İhraç İstemiyle Tedbirli Olarak Disipline Sevk Edildi

MHP'li Yalçın: Hatay Dörtyol Belediye Başkanı İhraç İstemiyle Tedbirli Olarak Disipline Sevk Edildi

18 dakika önce

MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof Dr. Semih Yalçın, "Hatay Dörtyol Belediye Başkanı Yaşar Toksoy bugün itibariyle ihraç istemiyle tedbirli olarak disipline sevk edildi" dedi.

MHP'li Yalçın: Hatay Dörtyol Belediye Başkanı İhraç İstemiyle Tedbirli Olarak Disipline Sevk Edildi, System.String[]
MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof Dr. Semih Yalçın,   "Hatay Dörtyol Belediye Başkanı Yaşar Toksoy bugün itibariyle ihraç istemiyle tedbirli olarak disipline sevk edildi" dedi. 

ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 06:04 Kaynak: DHA

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