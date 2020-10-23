MHP Merkez İlçe Başkanı Kartal, şehit aileleri ve gaziler derneğini ziyaret etti - Son Dakika

MHP Afyonkarahisar Merkez İlçe Başkanı Fahri Fevzi Kartal, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şubesini ziyaret etti.

Kartal, ziyarette yaptığı konuşmada, her zaman şehit aileleri ve gazilerin emrinde olduklarını söyledi.

Dernek Başkanı Emre Öztürk ile yönetimine görevlerinde başarılar dileyen Kartal, "MHP olarak geçmişten bu yana şehit ailelerinin yanında, onların emanetlerinin yanında olmuştur. Geçmiş dönemde bazı suistimal edilmiş durumlar olmuştur. Şehit aileleri, gazilerimiz ve onların emanetleri hiçbir siyasi partinin yan kuruluşu olmamıştır, olmayacaktır." ifadesini kullandı.

Dernek Başkanı Öztürk ise konuşmasında ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bölücü terör örgütü ve uzantısı partiler hariç herkese kapımız açık. Şeref vermek, şeref bulmak isteyen tüm siyasi partilere aynı mesafedeyiz. Sizlere de görevinizde yeniden başarılar dileriz." dedi.

Konuşmaların ardından Kartal, Öztürk'e, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi anlatan bir kitap hediye etti.