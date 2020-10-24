MHP'nin borsa ziyaretinde kayısı konuşuldu - Son Dakika

MHP'nin borsa ziyaretinde kayısı konuşuldu

24.10.2020 16:34
MHP'nin borsa ziyaretinde kayısı konuşuldu, System.String[]

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) heyeti, Malatya Ticaret Borsa (MTB) Başkanı Ramazan Özcan ve yönetim kurulunu ziyaret ederek istişarelerde bulundu.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) heyeti, Malatya Ticaret Borsa (MTB) Başkanı Ramazan Özcan ve yönetim kurulunu ziyaret ederek istişarelerde bulundu.

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, MHP Malatya İl Başkanı Mesut Samanlı ve yönetim kurulunu tarafından yapılan MTB Başkanı Ramazan Özcan'ı ziyarette ağırlık olarak kayısı konuşuldu.

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, ziyarette yaptığı konuşmada, " Malatya Ticaret Borsası Başkanımız Ramazan Özcan'ı, uzun süredir kendisinin ve yönetim kurulunun çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Bu güne kadar yapmış olduğu başarılı çalışmalarından dolayı kendisine teşkilatım huzurunda ve Malatyalılar adına bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.

Fendoğlu, "Ticaret Borsası, rutin bir STK olmaktan ziyade Malatya'da ekonomiye yön veren bir STK olmak yolunda hızla gidiyor. Bu çalışmalarından dolayı kendisine yönetim kuruluna ve arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Bundan sonraki çalışmalarını yakından takip etmeye devam edip, desteklerimiz bilgilerimiz birikimlerimizi paylaşacağımızı umuyorum. Çalışmalarında başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

"Malatya'mız adına yapacağı faydalı çalışmalarda MHP olarak yanındayız"

MHP İl Başkanı Samanlı ise "Önceki yılarda hak etmediği yerde bulunan Ticaret Borsası, şuanda hak etiği konuma yavaş yavaş ilerlemesinde başkanımızın büyük katkısı vardır. Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) kayısı alması ve lisanlı depoculukta göstermiş olduğu üstün gayretlerden dolayı kendisine ve arkadaşlarına teşekkür ediyoruz. Biz de Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da Malatya'mızla yapacakları her türlü faydalı çalışmalarda yanında olduğumuz belirtmek isteriz" ifadelerini kullandı.

"Malatya'mızın ortak paydası Kayısımız"

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren MTB Başkanı Özcan da, "MHP Malatya Milletvekilimiz yaklaşık 2 çubuk yıldır çalışma süreci içerisinde, seçildiği günden bu güne kadar her fırsatta sıkla bir araya gelerek sektörün sorunlarını ele alıyoruz. Gerekse özellikle Malatya'mız tarım şehri olması hususunda karşılaştığımız bütün problemlerle ilgili sürekli istişare halindeyiz. Yerel de MHP Malatya İl Başkanımızda konuyla yakından ilgilendiği için her fırsatta ziyaretlerimizde kendilerini bilgilendirdik. Malatya Ticaret Borsası, özellikle bu şehrin en önemli ve kıymetli ekonomik geliri olan kuru kayısı konusunda da çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kuru kayısı bu şehrin hepimizin ortak paydası olarak gördüğümüz için burada hiçbir siyasi parti ayrımı yapmadan milletvekillerimiz il başkanlarımızı sağlıklı ve doğru bilgilendiriyoruz. Kuru kayısıyla ilgili 50 bin üreticimizin umudu olan bu şehrin ekonomide en büyük geliri olan kayısıyla ilgili her fırsatta en doğruyu ve en iyisini yapmak için mücadele ediyoruz" dedi.

"Amacımız Kayısıyı en iyi noktaya taşımak"

Özcan, gerek kuru kayısıda lisanlı depoculuğun hayatta geçirilmesi, gerekse Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) kayısı alımlarını yapması konusunda her zaman istişare içerisinde olduklarına dikkat çekip, "Milletvekilimiz meclis kürsüsünden sektörün karşılaştığı problemler ve tarımla ilgili karşılaştığımız problemleri her zaman dile getirmiştir. Yerelde kıymetli il başkanımız kayısıyla ilgili de katılmış olduğu televizyon programlarda kayısının hepimizin ortak paydası olduğunu hep dile getirmiştir. Uzun süredir yaptığımız çalışmaları yakinen takip etikleri için ve her fırsat bize destek veren vekilimiz ve parti yönetimine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Konuşmalardan sonra Borsa Başkanı Özcan, Fendoğlu'na Türk Bayrağı hediye etti. - MALATYA

MHP'nin borsa ziyaretinde kayısı konuşuldu
MHP'nin borsa ziyaretinde kayısı konuşuldu

Malatya, Ticaret, Borsa, MHP, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel MHP'nin borsa ziyaretinde kayısı konuşuldu - Son Dakika

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