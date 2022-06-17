MHP'nin kapattığı Diyarbakır Teşkilatı'na "usulsüzlük" ve "ihaleye fesat karıştırma" operasyonu düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

MHP'nin kapattığı Diyarbakır Teşkilatı'na "usulsüzlük" ve "ihaleye fesat karıştırma" operasyonu düzenlendi

17.06.2022 15:46

MHP'nin dün yaptığı açıklamayla feshedildiğini duyurduğu MHP Diyarbakır il teşkilatına bugün polis tarafından "usulsüzlük" ve "ihaleye fesat karıştırma" operasyonu düzenlendi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, dün; sosyal medya hesabından, "MHP Diyarbakır il teşkilatımız görülen lüzum üzerine parti tüzüğümüzün ilgili maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden feshedilmiş, il başkanlığımız kapatılmıştır" açıklamasını yapmıştı.

İL BAŞKANI VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ GÖZALTINDA

Yalçın'ın bu açıklamasının ardından Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açtığı bir soruşturma kapsamında MHP Diyarbakır İl Başkanlığı yöneticilerine operasyon düzenlendi. 'tigrishaber' internet sitesinin haberine göre; MHP Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp ile bazı yönetim kurulu üyeleri gözaltına alındı.

BAŞKAN HAKKINDA DOSYA SUNDULAR

Eski MHP Diyarbakır Kocaköy İlçe Başkanı Zeynel Can; Kayaalp başkanlığından önceki MHP Diyarbakır yöneticileri ile birlikte, salı günü, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'a görüştüklerini ve Kayaalp yönetimi hakkında dosya sunduklarını aktardı.

"CEZAEVİNDEKİLERİ SERBEST BIRAKMAK ADINA PARA ALDILAR"

ANKA Haber Ajansı'na konuşan Can, "Dosyanın içinde, Diyarbakır'da milleti işe sokmak için ve cezaevindeki mahkumları bırakmak için para aldıkları, vardı. Ülkücülük ve milliyetçilik bu değildir. Buna dayanarak Genel Başkanıma ve Genel Başkan Yardımcıma evrakları sundum" dedi.

TALİMATI BAHÇELİ VERMİŞ

Can, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na da aynı dosyayı sunduklarını ve kendisinin de ifadesinin alındığını belirtti. Can, "Dolandırıcılık ve ahlak masası onları gidip gözaltına aldı" dedi. Can, dosyayı sunmasının ardından Bahçeli'nin Diyarbakır İl Başkanlığı'nın kapatılması yönünde talimat verdiğini aktardı.

YORUMLAR
500
Diyarbakır'da feshedilen MHP teşkilatının il başkanı Kayaalp tutuklandı Diyarbakır'da feshedilen MHP teşkilatının il başkanı Kayaalp tutuklandı Resmen açıklandı! MHP Diyarbakır il teşkilatı kapatıldı Resmen açıklandı! MHP Diyarbakır il teşkilatı kapatıldı
Kaynak: ANKA

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Milliyetçi Hareket Partisi, Semih Yalçın, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MHP'nin kapattığı Diyarbakır Teşkilatı'na 'usulsüzlük' ve 'ihaleye fesat karıştırma' operasyonu düzenlendi - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
17:50 Polise yumruk atan Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz hakkında 3 ayrı suçlama yer aldı
17:44 Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Volkan'ın eşi Zeynep Demirel'den gündem olacak poz! "Senin yaptığını az kadın yapabilir"
17:42 Acun Ilıcalı'nın Lewandowski paylaşımı heyecanlandırdı: Neden olmasın
17:39 Adanalı dizisinin yıldızıydı! Ünlü oyuncu Tuğçe Özbudak'ın son halini görenler tanıyamıyor
17:26 Putin'den "gıda krizi" açıklaması: Fiyatlar çok daha güçlü artacak, bunun sorumlusu ABD ve Avrupa
17:22 Emirgan Korusu'nda 130 ağacın izinsiz kesildiği ihbarı sonrası İBB'den açıklama geldi
17:21 Ünlü modelden gündem olacak Pique açıklaması: Kalçalarımın gerçek olup olmadığını sordu
17:08 Fenerbahçe Beko'da beklenen oldu! Koç Djordjevic ile yollar ayrıldı
16:41 Meral Akşener'in önünü kesen çocuklar ağlayarak: Ekonomik koşullar nedeniyle test kitabı alamadım
16:16 Sadio Mane'den tartışılacak açıklama: Evleneceğim kadın sosyal medya kullanmamalı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2022 18:02:11. #1.12#
SON DAKİKA: MHP'nin kapattığı Diyarbakır Teşkilatı'na "usulsüzlük" ve "ihaleye fesat karıştırma" operasyonu düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement