MHP'nin, Kemer ve Korkuteli Başkan Adayları Belli Oldu
1 saat önce
Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Antalya'nın, Korkuteli ve Kemer İlçe Belediye Başkan adaylarını açıkladı.
Milliyetçi Hareket Partisi(MHP
) Antalya
'nın, Korkuteli
ve Kemer
İlçe Belediye Başkan adaylarını açıkladı.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz
'ın yaptığı yazılı basın açıklamasında 4'ü il olmak üzere 200 belediye başkan adayı
daha açıkladı. Açıklamada, Antalya'nın Korkuteli İlçe Belediye Başkan adayı Ömer Niyazi İşlek, Kemer İlçe Belediye Başkan adayı Yusuf Üras
olarak açıklandı. - ANTALYA
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 06:26 Kaynak: İHA
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