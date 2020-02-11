MHP Seyhan Belediyesi Meclis Üyesi Uçar'dan suç duyurusu - Son Dakika
Son Dakika Güncel MHP Seyhan Belediyesi Meclis Üyesi Uçar'dan suç duyurusu - Son Dakika

MHP Seyhan Belediyesi Meclis Üyesi Uçar'dan suç duyurusu

6 saat önce

MHP Seyhan Belediyesi Meclis Üyesi Şehmus Uçar, Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Belediye Başkan Yardımcısı Rukiye Çinkılıç ve Basın Yayın Müdürü Gökhan Üney hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına Suç duyurusunda bulundu.

MHP Seyhan Belediyesi Meclis Üyesi Uçar'dan suç duyurusu, System.String[]

MHP Seyhan Belediyesi Meclis Üyesi Şehmus Uçar, Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Belediye Başkan Yardımcısı Rukiye Çinkılıç ve Basın Yayın Müdürü Gökhan Üney hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına Suç duyurusunda bulundu.


Uçar, suç duyusu sonrasında yaptığı açıklamada, "Yapılan doğrudan teminlerle belediye zarara uğratılmakta, Meclis Üyesinin talep ettiği bilgiler verilmemekte ve gizlenmekte, kişilerin 4982 sayılı yasa ile bilgi edinmelerinin önünün kesilmesi ve görevi kötüye kullanmak ile ilgili konularda kamu davası açılması yönünde baş uruda bulunduk" dedi.


Uçar şunları söyledi:


"Basın Yayın Müdürlüğünün, Destek Hizmetler Müdürlüğü aracılığıyla 60.000 TL+KDV ye yaptırmış olduğu Gazete Seyhan'ın; yapmış olduğumuz piyasa araştırmasına göre 20 bin TL ile 25 bin TL arasında yaptırılması varken neden böyle bir fahiş fiyatla yaptırılmış ve Belediye zarara uğratılmıştır. Ayrıca 3 ayda bir düzenli olarak yaptırılan bu Gazete Seyhan ile 5 yılda Belediye yaklaşık 800.000 TL zarar uğratılması muhtemeldir. Buna benzer doğrudan teminlerin yapıldığı; Basın Yayın Müdürlüğü, İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Destek Hizmetler Müdürlüğü ile ilgili yazılı ve sözlü olarak bilgi istediğimizde akıl almaz bir anlayış ve düşünceyle taleplerimiz yerine getirilmediği gibi hukuk dışı bir kararla bilgileri veremeyeceklerini yazılı olarak tarafımıza iletmişlerdir. Seyhanlı vatandaşlarımızın mukaddes oylarıyla seçilmiş bir Meclis Üyesi olarak; Seyhan Belediyesinde yapılan yanlışları araştırmak, belediye zarara uğratanları sorgulamak, Seyhanlının hakkını koruyup gözetmek görevimizdir. Fakir fukaranın, garip gurebanın, dul ve yetim hakkı olan belediye bütçesinin hunharca yağmalanmasına elbette izin vermeyeceğiz. Seyhanlıya gelince bütçenin olmadığını, hizmette gelince kaçanların, muhtarlarımızın, spor kulüplerimizin, derneklerimizin sorunlarını görmezden gelip yandaşlarını zengin etmeye elbette müsaade etmeyeceğiz. Bundan sonra Seyhan Belediyesi ile hukuk çerçevesinde ve savcılarımızın önünde hesaplaşacağız." - ADANA

Seyhan Belediyesi, Şehmus Uçar, Seyhan, MHP, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 01:29 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bahçeli'den parti grubunu ayağa kaldıran sözler: Şam'a girelim
Bahçeli, Harran Belediye Başkanı'na koleksiyonundan özel araç hediye etti Son Dakika: Milli Savunma Bakanlığı: Suriye'de 51 rejim unsuru etkisiz hale getirildi Pizzaya tüküren kuryeye 'iyi hal' indirimli hapis cezası

Son Dakika Haberleri
19:41 Siber zorbalığa maruz kalan Aslı Bekiroğlu sessizliğini bozdu!
18:23 Özge Ulusoy'dan estetik iddialarına yanıt
18:23 Pınar Altuğ tayt fotoğrafına isyan etti: Her kadının başına gelebilecek bir şey
18:23 Demet Akalın'dan Özgecan Aslan'a mesaj: Bir gün bu düzen değişecek!
18:23 Şeniz, Cemre'nin ölüm emrini veriyor!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2020 19:48:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: MHP Seyhan Belediyesi Meclis Üyesi Uçar'dan suç duyurusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]