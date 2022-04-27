MHP Van İl Başkanı Güngöralp Gevaş esnafını ziyaret etti - Son Dakika
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MHP Van İl Başkanı Güngöralp Gevaş esnafını ziyaret etti

27.04.2022 17:08
MHP Van İl Başkanı Güngöralp Gevaş esnafını ziyaret etti

Milliyetçi Hareket Partis (MHP) Van İl Başkanı Salih Güngöralp, parti yönetimi ile Gevaş ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Milliyetçi Hareket Partis (MHP) Van İl Başkanı Salih Güngöralp, parti yönetimi ile Gevaş ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

İlçe merkezinde esnaf ziyareti gerçekleştiren Güngöralp, her zaman esnafın yanında olduklarını dile getirdi.

Partilerinin kapısının her zaman esnafa açık olduğunu ifade eden Güngöralp, "Bizlere düşen görev esnaflık mesleğinin yarınlara güvenle taşınmasını sağlamaktır. Esnafımızın şikayet ve isteklerini gerekli mercilere ileterek çözümün takipçisi olacağız" dedi.

MHP'nin her daim güçlü kadrolarıyla göreve hazır olduğunu dile getiren Güngöralp, şunları kaydetti:

"Kimse MHP'nin yükselişini engelleyemez. MHP ilkeli bir partidir. Tüm gayret ve faaliyetlerinin temelinde ülke çıkarları vardır. İşte bu anlayış içerisinde bugün il ve ilçe yönetimleri üzerine düşen görevi esnaf ziyaretlerimizi yaparak yerine getirmiştir. Esnafımızın derdini dinledik, sıkıntılarını öğrendik. MHP, üzerine düşeni yapacaktır."

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Milliyetçi Hareket Partisi, Hisarcık, Gevaş, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel MHP Van İl Başkanı Güngöralp Gevaş esnafını ziyaret etti - Son Dakika


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