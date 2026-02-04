MHP ve CHP Umut Hakkında Uzlaştı - Son Dakika
MHP ve CHP Umut Hakkında Uzlaştı

04.02.2026 18:32
MHP'li Feti Yıldız, umut hakkının raporda yer alacağını ve görüş ayrılığı olmadığını belirtti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun hazırladığı rapora ilişkin, "Umut hakkı konusunda uzlaştık, bir problem yok. Raporda olacak." dedi.

Yıldız ve CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun hazırladığı rapora ilişkin, siyasi parti gruplarının temsilcilerini kabul ettiği görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı.

MHP'li Yıldız, bir basın mensubunun "Umut hakkı konusunda uzlaşma oldu mu?" sorusuna, "Umut hakkı konusunda uzlaştık, bir problem yok. Raporda olacak. AİHM kararları umut hakkından bahsediyor. Bizim bu raporda AİHM ve Anayasa Mahkemesi kararlarına uyma tavsiye edilecek. Onun için de umut hakkı da var." yanıtını verdi.

Ciddi bir görüş ayrılığı bulunmadığını aktaran Yıldız, ülkenin ve çocukların geleceği, birlik ve bütünlük konusunda anlaştıklarını belirtti.

Çerçeve metinleri Meclise gönderdikten sonra bütün siyasi parti gruplarının imzalamasını istediklerini ve konunun "milli bir mesele" olduğunu dile getiren Yıldız, Terörsüz Türkiye'den "Terörsüz Bölge"nin de oluşmaya başladığına işaret etti.

Yıldız, teyit-tespit meselesinden "örgütün dağılması, silahların bırakılmasının" anlaşılması gerektiğini vurgulayarak "Yoksa 'Z dağında bir terörist var, elinde de silah var, o yakalanmadan yasa çıkmaz' diye bir düşünce olabilir mi?" ifadesini kullandı.

Teyidi devletin resmi kurumlarının yapacağına dikkati çeken Yıldız, "Açıklanacak şey, örgütün tamamen dağıldığı, silahların tamamen bırakıldığı... Bunu görünce bitecek." dedi.

CHP Grup Başkanvekili Emir ise "Hiçbir somut konu üzerinde görüş ifade etmemiz olanaklı değil ama bir bütün olarak kamuoyunun bildiği ve komisyonun gündeminde olan hemen hemen her konuda görüşüyoruz, konuşuyoruz. Uyum içerisindeyiz, yaklaşıyoruz birbirimize." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA

Feti Yıldız, Murat Emir, Demokrasi, Politika, Son Dakika

