Görevinden istifa eden Yönter\'den \'kara kaplı defterli\' Bahçeli paylaşımı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

29.03.2026 20:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa eden İzzet Ulvi Yönter, kararının ardından sosyal medya hesabından yaptığı ilk paylaşımda MHP lideri Devlet Bahçeli ile birlikte 'kara kaplı' bir defteri inceledikleri fotoğraflara yer verdi. Yönter, paylaşımına, “Allah başımızdan eksik etmesin inşallah…” notunu da düştü.

MHP'de "ajan" suçlamasıyla başlayan polemik, siyaset gündeminin üst sıralarında yer almaya devam ediyor.

YÖNTER’DEN İSTİFA SONRASI İLK PAYLAŞIM

MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa eden İzzet Ulvi Yönter, kararının ardından sosyal medya hesabından ilk kez paylaşımda bulundu. Yönter, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile birlikte yer aldığı fotoğraflara yer verdiği paylaşımına, “Allah başımızdan eksik etmesin inşallah…” notunu düştü. Öte yandan, Yönter'in paylaştığı fotoğraflarda Bahçeli ile birlikte 'kara kaplı' bir defteri inceledikleri görüldü.

NE OLMUŞTU?

MHP'li Yönter, 27 Mart Cuma günü sosyal medya hesabından, “MHP’ye sızan ajan seni her cihetten izliyoruz. Doğruluktan ne anlarsın! Merak etme seninle mutlaka hesaplaşacağız... Paran da işe yaramayacak dümenci alçak...” paylaşımını yapmıştı. Daha sonrasında ise Yönter, "Gördüğüm lüzum üzerine MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa ediyorum. Kamuoyunun bilgisine arz ederim" sözleriyle görevinden istifa ettiğini duyurmuştu. Yönter'in "ajan" iddiasının hedefinde MHP Genel Başkan Başdanışmanı Eyyup Yıldız’ın olduğu ileri sürülmüştü.

MHP lideri Devlet Bahçeli, Yönter'in istifasının ardından yaptığı ilk açıklamada, "Küskünlük yoktur. Farklı partilerde görünen olaylara benzer bir yapı değildir. Kendi anlayışı çerçevesinde yapmış olduğu bir iş bölümü sonucudur. Akademik kariyerinde başarılar dilerim. Yakın zamanda da değerli bir kardeşimiz genel başkanlığı üstlenecek. MHP'de kırılma, intikam gibi kavramlar bize çok yabancı" ifadelerini kullanmıştı. 

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Apple User Apple User:
    amin mumyasını yaparsınız artık 10 3 Yanıtla
  • 11361136jJ 11361136jJ:
    aponun dostları 8 2 Yanıtla
  • 11361136jJ 11361136jJ:
    alayınızın fiyatı belli 6 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2026 21:33:01. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.