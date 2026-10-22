MHP’li Yıldız’dan “Terörsüz Türkiye” açıklaması: Korkarak yaşayanlar yalnızca hayatı seyreder - Son Dakika
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MHP’li Yıldız’dan “Terörsüz Türkiye” açıklaması: Korkarak yaşayanlar yalnızca hayatı seyreder

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MHP’li Yıldız’dan “Terörsüz Türkiye” açıklaması: Korkarak yaşayanlar yalnızca hayatı seyreder
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MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, “Terörsüz Türkiye” sürecinin ikinci yılında yayımlanan “Terörsüz Türkiye Kardelenler Misali” isimli kitaba ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yıldız, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 22 Ekim 2024’te yaptığı tarihi çağrının Türkiye ve bölge geleceğindeki stratejik önemine dikkat çekti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, “Terörsüz Türkiye” sürecinin ikinci yılında kaleme alınan “Terörsüz Türkiye Kardelenler Misali” isimli kitaba ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yıldız, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 22 Ekim 2024’te yaptığı çağrının Türkiye ve bölgenin geleceği açısından taşıdığı öneme dikkat çekti.

BAHÇELİ'NİN ÇAĞRISI KİTAPTA ELE ALINDI 

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Genel Başkan Başdanışmanı Yaşar İçen tarafından kaleme alınan “Terörsüz Türkiye Kardelenler Misali” isimli eserde ele alınan mesajlarına değindi.

Yıldız, Bahçeli’nin 22 Ekim 2024’te Meclis grubuna ve Türk milletine yaptığı seslenişin kısa sürede Türkiye’nin yanı sıra bölgenin kurtuluş reçetesine dönüştüğünün kitapta anlatıldığını belirtti.

YAŞAR İÇEN'E TEŞEKKÜR ETTİ 

Kitapta kendisiyle ilgili değerlendirmelere de yer verilmesi nedeniyle Yaşar İçen’e teşekkür eden Yıldız, açıklamasında Devlet Bahçeli’nin “Terörsüz Türkiye” sürecine ilişkin sözlerini paylaştı.

“KORKARAK YAŞAYANLAR YALNIZCA HAYATI SEYREDER"

Yıldız’ın paylaştığı mesajda Bahçeli, sürecin başkalarından destek veya izin beklenerek yürütülmesi halinde ilerleme sağlanamayacağına işaret etti.

Bahçeli’nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Ondan bundan medet umarak Terörsüz Türkiye hedefini takip etmiş olsaydık, onun bunun ağzının içine bakarak izin ve icazet arasaydık böylesi ağır bir sorunu bırakınız konuşmayı, yerimizden bile kıpırdamazdık. Korkarak yaşayanlar yalnızca hayatı seyreder.”

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