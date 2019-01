Mıchael B. Jordan Sylvester Stallone Creed 2: Efsane Yükseliyor

Michael B. Jordan, üç kez Oscar adayı Sylvester Stallone ve Tessa Thompson'ın ilk filmdeki rollerine geri döndüğü, Adonis Creed'in hikayesinin bu yeni bölümünde, genç boksörün yeni kavuştuğu şöhret, aile, babasının mirası ve şampiyon olmak için sürekli mücadelesi söz konusuyken, ringde ve ring dışındaki hayatı anlatılıyor.

Emekli eski ağır sıklet şampiyonu Rocky Balboa'yla çalışmak üzere California'dan Philadelphia'ya gelişinden bu yana geçen üç yıl içinde, Adonis (Jordan) aşkı ve başarıyı bulmuştur. Akıl hocası, koçu ve "amcası" Rocky'nin kanatları altında, kısa sürede profesyonel boks dünyasındaki ağır sıklet şampiyonluğu arenasında yerini almıştır. Uzun zamandır birlikte olduğu aşkı Bianca (Thompson) yıldızı yükselmekte olan, güzel ve yetenekli bir şarkıcı-bestecidir. İki genç artık birbirlerine söz verip bir aile kurmaya hazırdırlar. Adonis'i evlat edinmiş olan Mary Anne Creed (Phylicia Rashad), her ne kadar onun babasının izinden gitmesini arzu etmemiş olsa da, merhum kocasını boksun en büyük şampiyonlarından biri yapan yeteneği ve tutkuyu Adonis'te de gördüğü için genç adamın seçimini kabullenmiştir.

Adonis, kendisini zirvede hissetmesi gerekirken, içten içe, dünyanın kendisine sunduğu kabullenme ve pohpohlamayla ilgili şüphelerle boğuşmaktadır. Eski ağır sıklet şampiyonu Apollo Creed'in gayrimeşru oğlu olan Adonis —babası daha o doğmadan önce ringde can vermiştir— şöhretin getirdiği spot ışıklarının altında babasından miras kalan efsane ve kendi hayatı arasında bocalamaktadır. Genç boksör, başarısına rağmen, beklentilere, özellikle kendi beklentilerine yanıt verememekten korkmaktadır. Yeteneklerini sorgulamakta ve en iyi dövüşünü ortaya koyup koymadığını, şampiyonluğa layık olup olmadığını merak etmektedir.

Adonis'i şüpheleriyle yüzleşmeye ve aklındaki soruları yanıtlamaya zorlayan bir rakibin ortaya çıkışı çok uzun sürmez: Genç, yenilgisiz ağır sıklet şampiyonu Viktor Drago (Florian "Big Nasty" Munteanu), Apollo'yu otuz yıl önce ringde öldüren Rus boksör İvan Drago'nun (Dolph Lundgren) oğludur ve Adonis'e dünyanın gözü önünde meydan okur. Boks dünyası bu maçıyeni neslin tarihi "Creed-Drago" karşılaşması ilan eder.

Babasının intikamını almak isteyen Adonis için, Drago'yu heyecanlı bir unvan maçında yenmek sıradan bir dövüşten fazlasıdır. İntikam peşindeki bu iki oğlun karşılaşmasında tarihin tekrar edeceğinden korkan Rocky'ye göre ise, kaybedilecek şey unvandan fazlasıdır.

"Creed"deki rollerini yeniden üstlenen isimler arasında Tony "Little Duke" Burton rolündeki Harris ve boksör Danny "Stuntman" Wheeler rolündeki eski yarı ağırsıklet şampiyonu Andre Ward bulunuyor. "Rocky IV"te Rus boksör İvan Drago'yu canlandırmış olan Dolph Lundgren, bu ikonlaşmış role geri dönerken, Russell Hornsby de kadroya boks destekçisi Buddy Marcelle olarak katılıyor. "Creed II: Efsane Yükseliyor"la sinemaya iz bırakacak şekilde adım atan isim ise Viktor Drago rolünü canlandıran Florian "Big Nasty" Munteanu.

Ödüllü sinemacı Steven Caple Jr.'ın (The Land) yönettiği filmin orijinal hikayesini ve senaryosunu, Sylvester Stallone'nin yarattığı karakterlere dayanarak, Juel Taylor ve Sylvester Stallone, hikayesini ise Sascha Penn ve Cheo Hodari Coker kaleme aldı. "Creed"in ortak yazarı ve yönetmeni olan Ryan Coogler, bu filmin yönetici yapımcılığını Michael B. Jordan ve Guy Riedel'la birlikte üstlendi. Filmin yapımcılığını ise Irwin Winkler, Charles Winkler, William Chartoff, David Winkler, Kevin King-Templeton ve Sylvester Stallone gerçekleştirdi.

Caple'a kamera arkasında eşlik eden ekip şu isimlerden oluşuyor: Görüntü yönetmeni Kramer Morgenthau ("Thor: The Dark World", "Game of Thrones"), yapım tasarımcısı Franco-Giacomo Carbone ("The Expendables", "Rambo"), kostüm tasarımcısı Lizz Wolf ("A Single Man", "Dreamgirls"), sanat yönetmeni Jesse Rosenthal ("Black Panther", "Trumbo"), dövüş koordinatörü Danny Hernandez ("Avengers: Infinity War", "The Fate of the Furious"): teknik boks danışmanı Robert Sale ("Grudge Match", "Ali"): özel eketler koordinatörü Patrick "Squares" White ("Baby Driver", "Deepwater Horizon") ve görsel efektler yapımcısı Crystal Dowd ("Straight Outta Compton"; "Pitch Perfect 2").

Önceki Creed ve Rocky filmleri geleneğine uygun olarak, oyuncu kadrosunda spor medyasından ve boks dünyasından tanıdık yüzlere de yer verildi. Bunlardan bazıları şöyle sıralanabilir: Hakem Kenny Bayless; ring anonsçusu Michael Buffer; yorumcular Max Kellerman, Jim Lampley ve Roy Jones, Jr.; gerçek hayatta boks antrenörü olan ve filmde köşelerde çalışan Robert Sale ve Patrice "Boogie" Harris; ve "Stitch" rolüne geri dönen, dövüş dünyasının efsanevi kesikçi adamı Jacob "Stitch" Duran.

Metro Goldwyn Mayer Pictures ve Warner Bros. Pictures bir Chartoff Winkler yapımı olan "Creed II: Efsane Yükseliyor"u sunar. Filmin ABD'deki dağıtımını MGM, uluslararası dağıtımını ise Warner Bros. Pictures gerçekleştirecek...(yapım bilgilerinin devamı ektedir.)