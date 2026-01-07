ABD'nin eski Başkanı Ronald Reagan'ın oğlu Michael Reagan 80 yaşında hayatını kaybetti - Son Dakika
ABD'nin eski Başkanı Ronald Reagan'ın oğlu Michael Reagan 80 yaşında hayatını kaybetti

ABD\'nin eski Başkanı Ronald Reagan\'ın oğlu Michael Reagan 80 yaşında hayatını kaybetti
07.01.2026 09:16
Ronald Reagan'ın oğlu Michael Reagan, 80 yaşında vefat etti. Muhafazakar yorumcu olarak biliniyordu.

ABD'nin eski Başkanı Ronald Reagan'ın en büyük oğlu ve muhafazakar yorumcu Michael Reagan'ın, 80 yaşında yaşamını yitirdiği bildirildi. Ronald Reagan Başkanlık Vakfı ve Enstitüsünden, eski ABD Başkanı'nın oğlu Michael Reagan'a ilişkin açıklama yapıldı.

ABD'nin eski Başkanı Ronald Reagan'ın oğlu Michael Reagan 80 yaşında hayatını kaybetti

EVLAT EDİNİLMİŞTİ

Muhafazakar yorumcu kimliğiyle bilinen 80 yaşındaki Reagan'ın hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, "Michael Reagan, Başkan Reagan'ın ideallerine olan sarsılmaz bağlılığıyla şekillenen bir hayat yaşadı." ifadesi kullanıldı. 1945 doğumlu Michael Reagan, doğumundan saatler sonra Ronald Reagan ve o dönemdeki eşi Jane Wyman tarafından evlat edinilmişti. Arizona Eyalet Üniversitesi'nde eğitim gören Michael Reagan, oyunculuğa başlamış ve çeşitli yapımlarda rol almıştı.

Kaynak: AA

Ronald Reagan, Jane Wyman, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'nin eski Başkanı Ronald Reagan'ın oğlu Michael Reagan 80 yaşında hayatını kaybetti - Son Dakika

10:13
SON DAKİKA: ABD'nin eski Başkanı Ronald Reagan'ın oğlu Michael Reagan 80 yaşında hayatını kaybetti - Son Dakika
