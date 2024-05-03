SEC, Ether ve Diğer Kripto Varlıklarını Menkul Kıymet Olarak Değerlendirebilir - Son Dakika
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SEC, Ether ve Diğer Kripto Varlıklarını Menkul Kıymet Olarak Değerlendirebilir

SEC, Ether ve Diğer Kripto Varlıklarını Menkul Kıymet Olarak Değerlendirebilir

MicroStrategy Başkanı Michael Saylor, Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) Ether ve bazı kripto varlıklarını menkul kıymet olarak sınıflandıracağını ve bu nedenle spot Ether borsa yatırım fonlarının (ETF) onaylanmayacağını öne sürdü. Saylor'a göre SEC, diğer kripto paraları da 'kayıtsız menkul kıymetler' olarak görebilir. Bu durum, Ether ve benzeri kripto para birimleri için ETF onay sürecini etkileyebilir.

03.05.2024 21:14  Güncelleme: 21:19
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MicroStrategy Başkanı Michael Saylor, SEC'in Ether ve bazı büyük kripto varlıklarını menkul kıymet olarak değerlendireceğini duyurdu. SEC'in bu yeni sınıflandırması, Ether ve benzeri kripto para birimleri için spot borsa yatırım fonlarının (ETF) onaylanmamasına yol açabilir.

Kripto Varlıkların Geleceği SEC Kararlarıyla Şekilleniyor

MicroStrategy Başkanı Michael Saylor, Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) Ether (ETH) ve diğer bazı kripto varlıkları menkul kıymet olarak sınıflandıracağını ve bu nedenle spot Ether borsa yatırım fonlarının (ETF) onaylanmayacağını öne sürdü.

Kısa bir süre önce düzenlenen Bitcoin For Corporations etkinliğinde konuşan Saylor, SEC'in Ether'i (ETH) Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) kapsamında bir emtia olarak kabul etmeyeceğini, bunun yerine kendi düzenleme alanı altında bir menkul kıymet olarak değerlendireceğini belirtti. Saylor'a göre SEC, BNB, Solana, Ripple ve Cardano gibi kripto paraları da "kayıtsız menkul kıymetler" olarak görebilir.

Saylor, bu kripto varlıklarının hiçbirinin spot bir ETF içinde yer almayacağını, Wall Street tarafından bu varlıkların kabul görmeyeceğini ve ana akım kurumsal yatırımcılar tarafından kripto varlık olarak değerlendirilmeyeceğini ifade etti. Bu açıklamalar, sektördeki diğer uzmanların SEC'in spot Ether ETF'lerini onaylayıp onaylamayacağı konusundaki belirsizliklerini de pekiştirdi. Önemli başvuru tarihleri olan VanEck ve ARK Invest için ilk kararlar 23 ve 24 Mayıs'ta bekleniyor.

Ayrıca, Consensys tarafından açılan bir dava, SEC'in Ether üzerine Mart 2023'te menkul kıymet soruşturması başlattığını öne sürdü. SEC Başkanı Gary Gensler ise, Nisan 2023'te Ether'in menkul kıymet olup olmadığına dair soruları doğrudan yanıtlamaktan kaçındı. MicroStrategy'nin kripto para birimi stratejisinin öncüsü olan ve BTC'nin sıkı bir savunucusu olan Saylor, şirketin 30 Nisan itibarıyla 13 milyar dolar değerinde 214.400 BTC'ye sahip olduğunu duyurdu.

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Son Dakika Kripto SEC, Ether ve Diğer Kripto Varlıklarını Menkul Kıymet Olarak Değerlendirebilir - Son Dakika

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