Tahliyesi talep edilen Dilan Polat, Adli Tıp Kurumu'na götürüldü - Son Dakika
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Tahliyesi talep edilen Dilan Polat, Adli Tıp Kurumu'na götürüldü

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Cezaevinde kendine zarar verdiği için avukatları tarafından tahliye talebinde bulunulan Dilan Polat, Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Kurumda 1,5 saat alan Polat'ın tahliye edilip edilmeyeceği ise hazırlanacak rapora göre belirlenecek.

21.05.2024 13:19
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Geçtiğimiz sene kasım ayında kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından dolayı eşi, kardeşleri, kayınpederi ve yakınlarıyla birlikte tutuklanan Dilan Polat, cezaevinde zor günler geçirdiği için kendisine zarar vermeye başladı. Polat'ın kendini yaralamasının ardından avukatları, cezaevinde kalmasının elverişli olmadığı gerekçesiyle tahliye talebinde bulundu. Talebin ardından Polat, Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

SAĞLIK DURUMU İNCELENECEK

Uzun zamandır cezaevinde bulunan Dilan Polat, geçtiğimiz günlerde sinir krizi geçirerek kendisini yaraladı. Polat'ın vücudunda kesik ve morluklar oluştuğu öğrenen avukatları, tahliye talebinde bulundu. Ancak Polat için istenen talep reddedildi. Gelişmelerin ardından avukatlar Polat'ın tahliyesi için bir kez daha talepte bulundu. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da Dilan Polat'ın Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmesine karar verdi. Ardından bu karar cezaevine gönderildi. Savcılık, Polat'ın tutukluluk halini devamının sağlık durumu açısından tehlike arz edip etmediği konusunda da rapor hazırlanmasını istedi.

Tahliyesi talep edilen Dilan Polat, Adli Tıp Kurumu'n götürüldü

RAPOR BEKLENECEK

Marmara Cezaevinde tutuklu olan Dilan Polat, kararın ardından dün sabah jandarma ekipleri tarafından Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polat'ın kurumdaki işlemleri 1,5 saat sürdü. 2 hafta önce cezaevinden devlet hastanesine götürüldüğü ve burada tüm tahlillerinin yapıldığı ortaya çıktı. Adli Tıp Kurumu yetkilileri, Polat'ın o tahlillerini de inceleyerek bir rapor hazırlayacak. İşlemlerin ardından cezaevine götürülen Dilan Polat'ın durumu gelecek rapora göre belirlenecek.

Tahliyesi talep edilen Dilan Polat, Adli Tıp Kurumu'n götürüldü

NE OLMUŞTU?

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun tarafından yapılan soruşturma kapsamında Dilan Polat ve Engin Polat'ın aralarında bulunduğu 12 şüpheli, 5 Kasım 2023 günü tutuklanarak Marmara Cezaevine gönderilmişti. 6 aydır cezaevinde bulunan Dilan Polat hakkında, Banu Parlak'ın iş yerinin kurşunlanması ve komşularıyla yaşadıkları kavga dahil birçok soruşturma başlatılmıştı.

19 Nisan tarihinde Polat Ailesi'ne yönelik açılan ilk soruşturma olan, kara para aklama soruşturması kapsamında vergi usul kanununa muhalefet suçundan tahliye kararı verilmiş ancak diğer 3 suçtan tutukluluklarının devamına karar verilmişti.

Tahliyesi talep edilen Dilan Polat, Adli Tıp Kurumu'n götürüldü
Tahliyesi talep edilen Dilan Polat, Adli Tıp Kurumu'n götürüldü

Adli Tıp Kurumu, Dilan Polat, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tahliyesi talep edilen Dilan Polat, Adli Tıp Kurumu'na götürüldü - Son Dakika

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