Beşiktaş\'ta Eski Eşi Tarafından Öldürülen Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis İstendi

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Beşiktaş'ta eski eşi Mustafa Çapar'ın boğazını keserek öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanık Funda Demirci'nin ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, maktulün çocukları Ece ve Mete Çapar "mağdur", maktulün kardeşleri Hasan ve Niyazi Çapar ise "müşteki" sıfatıyla yer aldı.

28 Eylül 2023'te Etiler Polis Merkezi'ne maktul Mustafa Çapar'ın Beşiktaş Akat Mahallesi Selçuklar Sokak'taki ikametinde eski eşi tarafından boğazından bıçaklanarak öldürüldüğü ihbarı geldiği ifade edilen iddianamede, bunun üzerine soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

İddianamede, maktulün ve sanığın oğlu Mete Çapar'ın ifadesine yer verilerek, annesi Funda Demirci ile babasının 2021'de boşandıkları ancak annesinin dönem dönem evlerine gelerek kaldığı bilgisi verildi.

Olay günü annesinin eve geldiğini anlatan Çapar'ın, gece bir ses duyması üzerine salona girdiğini, burada babasını kanlar içinde yerde gördüğünü, daha sonra güvenlik görevlilerinin gelerek babasının boğazına tampon yaptığını söylediği belirtildi.

İddianamede, tanık olarak ifadesine yer verilen sitedeki özel güvenlik görevlisi Tayfur Vurgen'in de olayın yaşandığı gece söz konusu evin önüne gittiğinde sanık Demirci'yi elinde büyük bir bıçakla binadan çıkarken gördüğü, eve girdiğinde ise maktulü boğazı kesik kanlar içinde bulduğu, maktulün ayak ucunda oğlunun ağlayarak oturduğunu gördüğü aktarıldı.

Tanık Vurgen'in ambulans geldiğinde olay yerini başka güvenlik görevlisi arkadaşına bıraktığı, sanığı ise "Bana uçak bileti ayarlayın" ifadesiyle bir telefon görüşmesi yaparken gördüğü ifade edildi.

Sanık Demirci kardeşine, maktul eşinden nefret ettiğini anlatan ses kayıtları göndermiş

İddianamede, soruşturma devam ederken sanığın susma hakkını kullandığı, cinayetten önce kardeşi Murat Demirci'ye, maktul eski eşinden nefret ettiğine ilişkin mailler ve ses kayıtları gönderdiğinin tespit edildiği ile terapi aldığına dikkat çekildi.

Funda Demirci'nin akıl sağlığının yerinde olup olmadığına ilişkin Adli Tıp Kurumu (ATK) raporu alınması talep edildiği ifade edilen iddianamede, sanığın susma hakkını kullanması ile kardeşine, eski eşine nefret içerikli ses kayıtları göndermesinin, Demirci'nin cezai sorumluluğunu etkileyecek seviyede akıl hastalığı olduğunu göstermediği vurgulandı.

İddianamede, maktul Mustafa Çapar'a ait 27 Kasım 2023'te verilen ATK raporuna değinilerek, ölümünün kesici, delici alet yaralanmasına bağlı tiroid kıkırdak kesisi ile büyük damar yaralanmasında gelişen dış kanama sonucu meydana geldiğinin belirlendiği kaydedildi.

İddianamede, sanık Funda Demirci'nin "boşandığı eşini kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianame kapsamında sanık Demirci'nin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.