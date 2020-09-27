Michelin, uzun ömürlü kamyon lastikleriyle ürün gamını genişletti - Son Dakika

Michelin, uzun ömürlü kamyon lastikleriyle ürün gamını genişletti

Michelin, bölgesel ve uzun yol taşımacılığı kategorisinde ürün gamını genişletti.

Michelin, uzun ömürlü kamyon lastikleriyle ürün gamını genişletti, System.String[]

Michelin, bölgesel ve uzun yol taşımacılığı kategorisinde ürün gamını genişletti.

Michelin'den yapılan açıklamaya göre, "X MULTI" ürün kategorisinde ürün gamına eklenen "X MULTI HLZ" ve "X MULTI HLT" ile Michelin, kullanıcılara yeni bir ebat ve yüksek yük kapasitesi sunuyor.

Michelin güvencesiyle piyasaya sürülen yeni ürünler, bir yandan vinç üst yapılı çekici üniteleri ve tandem akslı römorklar için ek yük kapasitesi ihtiyacını karşılarken, bir yandan da "X MULTI" ürün gamına özgü çeşitlilik ve dayanıklılık avantajlarını da sergiliyor. Bu avantajlar, artık toplam talebin ciddi bir bölümüne tekabül eden bir ebat olan 315/80-R22.5 lastiklerin kullanıcıları için de geçerli. Ayrıca, Michelin'in en son patentli teknolojilerinin bir araya gelmesi sonucunda yüzde 30 ekstra kilometre katedilmesini sağlayan kayda değer mesafe potansiyeli kazanımları elde edildi.

Özellikle vinç takılı tomruk araçları ve traktör ünitelerinin ön aksları için üretilen "MICHELIN X MULTI HLZ", aks başına yük kapasitesini 10 ton yükseltirken, önceki serisine kıyasla kilometre potansiyelini de yüzde 30 artırdı.

Bölgesel ve ulusal taşımacılık alanında görülen her tür kara yolu aracı için tasarlanan yeni "MICHELIN X MULTI HLZ"nin lastik sırtı, orijinal olukların daha az derin olmasını sağlıyor ve üstün kilometre performansı kazandırıyor.

Yük taşıyan akslar için "MICHELIN X MULTI HLT" üç akslı römorkların giderek tandemlere dönüştüğü bir dönemde yük kapasitesi sorununu çözmeyi amaçlıyor.

Yeni "MICHELIN X MULTI HLT" aks başına ekstra bir tona eş değer yük taşıyabiliyor. Lastik sırtı ise daha uzun ömür ve daha düşük yuvarlanma direnci için "regenion" ve "carbion" teknolojisini birleştiriyor.

MICHELIN X MULTI ürün gamı, talebi karşılamak amacıyla 315/80-R22.5 versiyonunu da kapsayacak şekilde genişletildi.

X MULTI ürün gamından daha çok müşteri faydalanacak

Ön akslara yönelik MICHELIN X MULTI Z öncülüne kıyasla yüzde 15'lik bir kilometre kazanımı vadediyor ve Michelin'in REGENION, FORCION ve INFINICOIL teknolojilerini bir araya getiriyor.

Çeker akslara yönelik MICHELIN X MULTI D öncülüne kıyasla yüzde 10'luk bir kilometre kazanımı vadediyor. Lastik sırtında REGENION teknolojisi, karkas kısmında ise POWERCOIL teknolojisi kullanılıyor.

Tüm X MULTI lastiklerde tüm hava koşullarında çok iyi çekiş performansı olduğunu gösteren 3PMSF sembolü bulunuyor. Kısmen aşındığında ve sadece 2 mm diş derinliği kaldığında bile MICHELIN X MULTI lastikleri 3PMSF sertifikasından faydalanmaya devam ediyor.

Tüm Michelin kamyon lastikleri gibi MICHELIN X MULTI lastikleri de yeniden diş açma ve kaplama özelliğine sahip ve Michelin'in "Her Şey Sürdürülebilir" planına katkı sağlıyor.

Döngüsel Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi anlayışına paralel olarak uzatılmış lastik ömrü kamyon operatörlerinin bir yandan işletme maliyetlerini ve çevresel ayak izlerini azaltmalarını bir yandan da lastiklerinin maksimum potansiyelinden faydalanmalarını sağlıyor.

Michelin, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 15:03 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Michelin, uzun ömürlü kamyon lastikleriyle ürün gamını genişletti - Son Dakika Ekonomi

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