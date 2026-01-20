Michigan'da Kar Fırtınası Zincirleme Kazaya Yol Açtı - Son Dakika
Michigan'da Kar Fırtınası Zincirleme Kazaya Yol Açtı

20.01.2026 11:24
Ottawa County'de I-96 otoyolunda 100 araç kar fırtınası nedeniyle zincirleme kaza yaptı, yaralılar var.

ABD'nin Michigan eyaletine bağlı Ottawa County'de etkili olan şiddetli kar fırtınası nedeniyle I-96 eyaletler arası otoyolunda 100 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

ABD'nin Michigan eyaletinde etkili olan şiddetli kar fırtınası hayatı felç etti. Ottawa County'deki I-96 eyaletler arası otoyolunda dün 100 araç, fırtına ve buzlanma nedeniyle birbirine girdi. Michigan Polisi, kazada çok sayıda yaralı bulunduğunu, ancak herhangi bir can kaybı bildirilmediğini aktardı. Aralarında 30'dan fazla yarı römorklu tırın da bulunduğu 100 aracı kaldırmak için çalışma yürütüldüğü kaydedildi. Yetkililer, temizlik çalışmaları sırasında yolun birkaç saat kapalı kalmasının beklendiğini belirtti.

Michigan'daki Ottawa County Şerif Ofisi, fırtına nedeniyle çok sayıda kazanın rapor edildiğini, ayrıca birçok otomobilin yoldan kayarak çıktığını açıkladı. Yolda mahsur kalan sürücülerin, yardım isteyebilmeleri ya da ulaşım ayarlayabilmeleri için Hudsonville Lisesi'ne otobüslerle taşındığı ifade edildi.

"Arkamda tam olarak ne olduğunu göremiyordum"

Görgü tanığı Pedro Mata Jr., kazadan önce saatte 32-40 kilometre hızla seyrederken, yola savrulan kar nedeniyle önündeki araçları zar zor görebildiğini söyledi. Pikabını güvenli bir şekilde durdurabildiğini belirten Pedro Mata Jr, "Arkanızdan gelen tüm o patlama ve çarpma seslerini dinlemek biraz korkutucuydu. Önümde olanları görebiliyordum. Arkamda tam olarak ne olduğunu göremiyordum" ifadelerini kullandı. - MİCHİGAN

Kaynak: İHA

