Microsoft Excel'in eski rakibi geri dönüyor!

Microsoft Excel, Microsoft tarafından oluşturulmuş elektronik tablolama programıdır. Excel sayesinde bilgisayar kullanıcıları birçok işlevi kolayca yerine getirebiliyor. Peki Excel'den öncesinde ne vardı? Bu sorunun cevabı ise Lotus-1-2-3. Bu program 1995 yılında IBM'e satılan Lotus Software tarafından 1980'lerde üretildi. Microsoft Excel'in rakibi Lotus-1-2-3 şimdi ise modern bir bilgisayarda yeniden hayat buldu.

Lotus-1-2-3 Linux'ta tekrar hayat buldu!

Oldukça eski bir elektronik tablolama programı olan Lotus-1-2-3, yeni bir işletim sistemine taşındı. Tavis Ormandy isimli bir Lotus-1-2-3 uzmanı, programı Linux'a başarılı bir şekilde taşımayı başardı. Ormandy, bunun kopya bir program olmadığının altını çiziyor. Program bunun yerine, x86 Unix için geliştirilmiş olan Lotus-1-2-3'ü x86 Linux işletim sisteminde çalıştırmayı başarmış.

Microsoft Excel kullanıcıları dikkat! Ruslardan Excel tablosu kullanan virüs

Tavis yeni çalışması hakkında ise şu ifadeleri kullandı:

Düzeltilmesi gereken birkaç pürüz var ve terminal sürücümü taşımam gerekiyor, ancak yüzde 100 oranında kullanılabilir. Şu anda programın kopyası olan DOS sürümü daha iyi görünüyor ancak bu düzeltilebilir.

Ormandy ayrıca program için tamamen yeni bir ekran sürücüsü geliştirdi. Böylelikle program 80×25 oranındaki pencereler dışında da rahatlıkla çalışabilecek. Aradan yıllar geçmesine rağmen Lotus-1-2-3'ün tekrar modern bir bilgisayarda hayat bulması gerçekten dikkat çekici.

Lotus-1-2-3, IBM bilgisayarların ilk uygulamalarından bir tanesiydi. 1980'lerde büyük bir patlama yaşayan uygulama birçok kolaylık sunuyordu. Bunlar arasında elektronik tablo hesaplamaları, veritabanı geliştirme ve grafik çizelgeler yer alıyor. Lotus-1-2-3, dBase ve WordPerfect ile birlikte en önemli uygulamalardan biri olarak kabul ediliyordu.

Ancak Microsoft, 1990'ların başında Excel gibi GUI tabanlı ürünleriyle çıkması ile birlikte Lotus-1-2-3'ü geride bırakmayı başardı. Lotus, bu yeni ürünlere yanıt vermekte güçlük çekti. Şirket, IBM tarafından 1995'te satın alınmasına rağmen, hiçbir zaman tam anlamıyla toparlanamadı.

IBM, uzun süre Lotus ürünlerini satmaya devam etti, ancak 2013'te onlar da havlu attı. O yılın Haziran ayında IBM, Lotus 1-2-3 Millennium Edition V9.x, IBM Lotus SmartSuite 9.x V9.8.0 ve Organizer V6.1.0 dahil olmak üzere Lotus markasının geri çekildiğini duyurdu. IBM o tarihte yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti:

Müşteriler 30 Eylül 2014'ten sonra bu uygulamalar için artık destek alamayacaklar. Hiçbir hizmet uzatması sunulmayacak. Bu programların yerini alan yeni uygulamalar olmayacak.

Peki siz Microsoft Excel hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Microsoft Excel'in rakibi var mı? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.