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Microsoft'ta başarılı bir Türk genci - Son Dakika

Microsoft'ta başarılı bir Türk genci

16.08.2021 10:32
Microsoft'ta başarılı bir Türk genci, System.String[]

Yaşar Üniversitesi mezunu Merve Yıldız, İzmir'den Almanya'ya uzanan kariyer basamaklarında başarıyla tırmanarak teknoloji devi Microsoft'un Almanya merkezi Münih'te Proje Müdürü olarak çalışıyor.

Yaşar Üniversitesi mezunu Merve Yıldız, İzmir'den Almanya'ya uzanan kariyer basamaklarında başarıyla tırmanarak teknoloji devi Microsoft'un Almanya merkezi Münih'te Proje Müdürü olarak çalışıyor. Çift anadal yapıp İşletme ve Endüstri Mühendisliği bölümlerinden dereceyle mezun olan Merve Yıldız, kariyer yolculuğunu anlattı.

Yaşar Üniversitesi İşletme Bölümünde okurken ikinci yılda Endüstri Mühendisliği Bölümünde çift ana dal yapmaya başlayan Merve Yıldız, 2014 yılında dereceyle mezun oldu. Yıldız, hayallerinin peşinden gidip Almanya Münih Teknik Üniversitesinde yüksek lisans eğitimi almaya hak kazandı. Eğitimine devam ederken bir yandan da iş hayatını tanımak isteyen Merve Yıldız, dünyaca ünlü havacılık firması Airbus'ta yarı zamanlı olarak çalışmaya başladı. Kariyer hayatına Airbus'ta başlayarak, teknoloji, inovasyon ve müşteri işleri konusunda kendini geliştiren Yıldız, şimdi de çok uluslu teknoloji devi Microsoft'un Almanya'daki merkezinde Proje Müdürü olarak görev yapıyor.

Merve Yıldız, "Yaşar Üniversitesinde okurken yurt dışı değişim programlarından biri olan Erasmus ile Almanya'da bir dönem değişim öğrencisi oldum. Bu programda ve Almanya'daki üniversite ilişkilerimde, hocalarım her zaman destek oldu. Üniversitedeki üçüncü yılımı her iki bölümde de tamamladıktan sonra, 3 aylık yaz tatilinde Yaşar Holding'in Almanya'daki kuruluşu olan Yadex International GmbH şirketinde staj hakkı kazandım. Üniversite eğitimimin son yılında kafamda her şey daha da netleşti. Endüstri Mühendisliğindeki bitirme projemiz ile birlikte sürdürdüğüm yüksek lisans başvuru süreci, aynı zamanda ek olarak gittiğim Almanca kursu, çok yoğun bir süreçti ama iyi ki olmuş. Sonuç olarak bitirme projemiz TÜBİTAK'tan destek kazandı ve aynı zamanda İşletme Bölümü'nden bölüm birincisi olarak mezun oldum ve aldığım dil eğitimi bugün bile bana yardımcı oluyor" diyerek okul yaşamını anlattı.

"Gerek dil açısından gerekse çalışma ve eğitim anlamında daha ileriye gitmeyi hedefledim"

Yüksek lisansını yaparken bir yandan da çalışan Yıldız, "O zamanlar yeni lisans mezunu bir Merve olarak Münih'e gelirken aklımda hep büyük bir firmada çalışmak vardı. Bir arkadaşımın önerisiyle dünya uçak üretim devi Airbus'a başvurdum. İşletme eğitimim ve Endüstri Mühendisliğinde yaptığım çift anadalın bunda büyük katkısı oldu ve yarı zamanlı çalışmaya başladım. Finansal hizmetler alanında yürütülen bir projede, proje yönetiminde çalıştım. Çok uluslu bir yapı vardı, her gün İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca konuşulan bir yer düşünün, bu durum dil birikimimi de geliştirdi. Felsefem, her seferinde bir adım daha ileri gitmek oldu. Burada da mümkün olduğunca kendimi geliştirip gerek dil açısından gerekse çalışma ve eğitim anlamında daha ileriye gitmeyi hedefledim" diye konuştu.

Microsoft'ta Modern Çalışma alanında Proje Müdürü olarak yaptığı çalışmaları anlatan Merve Yıldız, "Microsoft geçtiğimiz pandemi sürecinde bu durumu çok güzel yönetti ve gerek resmi gerek resmi olmayan etkinlikler ile çalışanlarının psikolojik ve fiziksel sağlığına çok değer verdi. Ben Proje Müdürü olarak, bizimle çalışan her kurumun daha başarılı olmasını ve daha fazlasını başarmasını mümkün kılmaya çalışıyorum ve bu şekilde Microsoft'un vizyonunu gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Uzaktan veya yüz yüze, her iki şekilde de hibrit çalışma ortamımız yüksek talep görüyor. Bu dönemde artan evden eğitim, evden çalışma, mobil çalışma sayesinde modern çalışma takımı olarak dünyanın her yerinden en yetenekli insanlar ile birlikte kurumların veya şirketlerin problemlerini çözmelerine aynı zamanda dijital danışmanlık ekibinin büyük desteğiyle müşterilerimizin C-seviye dijital stratejilerini tanımlamalarına yardımcı oluyoruz. Microsoft'ta öğrenmenin sınırı yok. Şu an burada olmak benim için bir sonuç değil, orada çalışırken her gün yeni bir şeyler öğrenmek ve yeni bir şeylere karar vermek için yeni bir şans. ve ben bunu çok seviyorum" dedi.

Üniversite adayları ve yeni mezunlara öneriler

Yıldız, hayalinin peşinden hep ileri ve daha iyisine doğru gittiğini dile getirerek üniversite adaylarına ve yeni mezunlara şu önerilerde bulundu:

"Tüm kalbimle biliyorum çok zor bir sınav geçirdiniz. Gerek pandemi gerek sınav zorluğu, belki doğal afetler. Belki sonucunuzdan memnun değilsiniz ve her şey bitmiş gibi hissediyorsunuz. Bence orada durun ve pozitif düşünün. 4 yıl sonra ne olacağım diye değil, 40 yıl boyunca ben ne iş yaparsam bütün kalbimle ona sarılarak yapacağım diye düşünün. İleride yasamak istediğiniz hayata giden tek bir yol yok, ikinci yolu çizmek sizin elinizde. Bu sadece ne kadar istediğinizle alakalı. Mümkün olduğunca araştırmacı, amaca yönelik disiplinli ve pozitif olmak bu konuda size yardım edebilir. Bahanelerden kaçının. Hiç yılmadan kendinizi geliştirin, geleceğiniz için kurduğunuz hayal için gereken adımları sağlamca atıp yapabileceklerinizin en iyisini yapmaya çalışın. İstemeniz halinde her fırsat size zaten verilecektir." - İZMİR

Microsoft'ta başarılı bir Türk genci
Microsoft'ta başarılı bir Türk genci

Yaşar Üniversitesi, Microsoft, Almanya, Münih, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Microsoft'ta başarılı bir Türk genci - Son Dakika


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